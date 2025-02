Màxima indignació amb el que ha fet Ana de Armas després de la seva cita amb Tom Cruise

Ana de Armas ha estat durament criticada pel que ha fet últimament amb la premsa espanyola després de sortir a la llum els detalls de la seva cita amb Tom Cruise. Una actitud que ha provocat una gran indignació al programa Aruser@s.

Tot i que, des de fa temps, Ana manté una relació sentimental amb Manuel Anido, el passat Dia de Sant Valentí aquesta coneguda actriu va fer saltar totes les alarmes. I tot després de sortir a la llum unes fotografies seves sopant amb el protagonista de Missió Impossible.

Com era d'esperar, en els últims dies, s'ha generat un gran enrenou al voltant d'Ana de Armas. Tant és així que els mitjans de comunicació no han dubtat a indagar més sobre el tema.

Aprofitant l'estada de la intèrpret a Madrid juntament amb la seva actual parella sentimental, els reporters han volgut preguntar-li sobre la naturalesa del seu vincle amb Tom Cruise. No obstant això, la seva resposta no ha estat l'esperada.

Ana de Armas ha optat per no mostrar la seva millor versió davant dels mitjans de comunicació. Un gest pel qual ha estat durament criticada en el conegut programa de La Sexta, Aruser@s.

“I Ana de Armas, que ha reaparegut juntament amb el seu xicot després de les seves fotos amb Tom Cruise. Llavors, quan l'han enxampada pel carrer, s'ha fet la despistada amb un accent que de vegades recorda a Elsa Pataky”, ha assegurat Alfonso Arús amb certa ironia.

Ana de Armas indigna amb el gest que ha tingut amb la premsa després de transcendir la seva cita amb Tom Cruise

Després d'escoltar el primer cop del presentador de televisió, Tatiana Arús ha volgut pronunciar-se al respecte. Segons la col·laboradora de televisió, l'únic que li ha faltat a Ana de Armas és “fer el gest que et surten les paraules en anglès i no en espanyol”.

D'altra banda, no ha tingut cap problema a assenyalar que, mentre era seguida pels carrers de Madrid, l'actriu va decidir ocultar el seu rostre. A més, quan li van preguntar per la seva cita amb Tom Cruise, va evitar per tots els mitjans pronunciar-se al respecte.

“Estic flipant amb vosaltres aquí, no parlaré amb vosaltres, no tinc res a dir, ja està bé”, van ser les paraules exactes que va pronunciar Ana de Armas. Unes declaracions que, com era d'esperar, han generat una gran indignació.

Tant és així que Alfonso Arús no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de dedicar-li un nou retret a Ana de Armas davant dels televidents:

“No parlaràs amb nosaltres, però després aniràs a un late night americà i el primer que et preguntaran serà: «Com va anar el sopar?»... I donaràs tota mena de detalls, que és el que passa sempre. Doncs, ja està”.