Alejandra Silva revela què ha succeït amb els fills que té juntament amb Richard Gere

Alejandra Silva ha revelat en el seu perfil el que ha succeït amb els fills que va tenir amb Richard Gere: s'han retrobat amb ell. L'actor nord-americà va marxar uns dies al Tibet per visitar un conegut museu i ha estat allunyat de la seva família un temps. Després del seu periple per aquestes terres, Gere es reunia amb els seus fills i amb Alejandra a la seva arribada a l'aeroport de Madrid.

En arribar, Richard va ser rebut calorosament per la seva família. En una imatge compartida per Alejandra a les xarxes socials, es va mostrar l'actor juntament amb els seus fills petits i el seu fill gran, Albert. La foto va ser acompanyada per un missatge d'amor familiar: "We love daddy, team Gere."

Alejandra Silva confirma l'última hora dels fills de Richard Gere

Alejandra Silva i Richard Gere no han parat ni un sol moment des que fa unes setmanes van acabar amb èxit la seva mudança a Madrid. Després d'assistir als Goya, el matrimoni va decidir anar-se'n a les Maldives juntament amb els seus fills i, després de viatge romàntic a Dubai.

Ara li ha tocat a l'actor nord-americà viatjar sol i fa uns dies va posar rumb al Tibet per visitar The Tibet Museum. Al seu retorn, Alejandra Silva ha confirmat el que ha succeït amb els fills que té amb Richard: s'han retrobat amb ell. La parella, que es va casar el 2018, té dos fills junts: Alexander, nascut el 2019, i Ignacio, nascut el 2020.

Tots dos es van desplaçar fins a l'aeroport per donar la benvinguda a l'actor després del seu viatge a la regió de la Xina. El retrobament de Richard Gere amb els seus fills després del seu viatge al Tibet va ser una experiència emotiva que la seva esposa va captar per als seus seguidors. "We love daddy, team Gere", va escriure al costat de la imatge que recull l'abraçada entre l'actor i els seus petits.

A més d'Alexander i Ignacio, Alejandra també va ser acompanyada per Albert, l'altre fill que Gere va tenir del seu anterior matrimoni amb Govind Friedland. Així doncs, Richard va tenir una rebuda del més especial just després de tornar d'un dels seus destins favorits.

El viatge al Tibet ha estat una experiència transformadora per a Richard Gere. En diverses ocasions ha compartit la seva passió per la cultura i l'espiritualitat tibetanes arribant fins i tot a casar-se amb Alejandra mitjançant el ritu budista.

Richard Gere i Alejandra Silva es retroben després de dies separats

Richard Gere guarda un fort vincle amb la cultura tibetana i s'ha implicat de manera enèrgica en defensar la seva història. De fet, des de fa més de dues dècades forma part de la Junta Directiva de la Campanya Internacional pel Tibet.

En aquesta ocasió, el viatge de l'actor a la regió de la Xina ha estat per gaudir de les novetats dipositades al Museu del Tibet. Durant la seva estada, ha tingut l'oportunitat de tornar a reconnectar amb les seves creences i gaudir d'un ambient de meditació. Pràctica que acostuma a realitzar amb freqüència i que també comparteix amb la seva esposa, Alejandra Silva.

L'actor no és aliè a la importància de la família en la seva vida, especialment després dels seus anys de compromís amb el Tibet. Aquesta connexió espiritual amb el budisme també ha influït en el seu enfocament cap a la vida familiar.

La família Gere-Silva ha demostrat que l'amor, la unió i l'espiritualitat són pilars fonamentals per construir una llar feliç i estable. Sota aquest ambient eduquen els seus fills, creant juntament amb ells moments inoblidables.

Aquest retrobament entre l'actor i la seva família, reafirma la unió entre ells i demostra el consolidat que està el matrimoni. Ara, és moment de gaudir junts i de tornar a fer plans amb què seguir enfortint aquests llaços.