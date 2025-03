Increïble: destapen què ha passat entre Ana de Armas i Penélope Cruz als Oscar

Ana de Armas i Penélope Cruz, la representació d'Espanya als Oscar, van enlluernar com mai. La premsa internacional ha estat molt pendent d'elles i ha destapat el que ha succeït entre ambdues actrius: han estat les millor vestides. A més, durant la cerimònia, Ana i Penélope van desprendre complicitat, deixant clar la bona relació que les uneix.

El Dolby Theatre es va rendir davant De Armas i Cruz, que van pujar a l'escenari per fer entrega de dos guardons. Si a la catifa vermella van destacar per sobre de la resta, durant l'esdeveniment van demostrar el seu talent i el seu bon gust per la moda.

Ana de Armas i Penélope Cruz deixen Hollywood bocabadat

Penélope Cruz i Ana de Armas van enlluernar als Premis Oscar 2025, deixant una empremta inesborrable en la gran nit del cinema. Ambdues actrius espanyoles van lluir amb estil i elegància, captant totes les mirades a la catifa vermella. Penélope amb un espectacular vestit blanc de tall grec de Chanel, i Ana amb un elegant Louis Vuitton negre amb pedreria.

El que va succeir amb les dues intèrprets és que ambdues han estat elegides com les millor vestides dels Oscar. Ana i Penélope, reconegudes pel seu talent i bellesa, van enlluernar a la catifa vermella amb els seus looks impressionants. Amb la seva presència, van representar Espanya en una gala on la presència de Karla Sofía Gascón amenaçava a robar-los el protagonisme.

No va ser així, Gascón no va passar per la catifa vermella i en el seu lloc Ana i Penélope van deixar tothom bocabadat. Penélope Cruz, fidel a la seva relació amb Chanel, va triar un vestit d'inspiració nupcial que destacava per la seva bellesa i sofisticació. L'elecció del color blanc, juntament amb detalls delicats, va mostrar el seu impecable gust i la seva presència a la gala.

Per la seva banda, Ana de Armas també va brillar amb un disseny d'alt impacte que combinava modernitat i sensualitat. L'actriu cubana nacionalitzada espanyola va triar un vestit de Louis Vuitton que realçava la seva figura, mantenint l'essència de l'alta costura. De Armas ha guanyat protagonisme per la seva trajectòria a Hollywood i recentment per la seva relació amb Tom Cruise.

Ana de Armas i Penélope Cruz desprenen complicitat en la gran nit del cinema

Ana de Armas i Penélope Cruz no només van destacar pels seus vestits, sinó també pel seu rol en la cerimònia. Van ser part de les 30 personalitats encarregades de presentar diversos premis, cosa que els va donar una visibilitat encara més gran.

Durant la gala, De Armas va presentar un dels premis més esperats de la nit, mostrant la seva confiança i talent. La dona de Bardem, per la seva banda, va compartir moments emotius, recordant la importància de la comunitat cinematogràfica.

Al llarg de la gala, les dues van mostrar una gran complicitat i la bona relació que les uneix. La interacció entre les dues actrius va ser un dels punts culminants de la nit. No en va, ambdues van ser les representants d'Espanya i va ser un veritable espectacle veure-les juntes.

Ana i Penélope tenen moltes coses en comú destacant per sobre de tot l'admiració que senten l'una per l'altra. De fet, la d'Alcobendas no va dubtar a elogiar el treball que va fer l'actriu d'origen cubà a la pel·lícula Blonde. "M'ha encantat el seu treball, em sembla que té moltíssim talent i crec que és molt difícil interpretar a Marilyn Monroe, ho ha brodat", va opinar.

També va confessar la bona relació que manté amb Ana. "Em cau molt bé", va explicar augurant-li un brillant futur a Hollywood. De moment, només Penélope i Javier Bardem han estat premiats amb un Oscar, però De Armas podria fer-se amb la tercera estatueta algun dia.