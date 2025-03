Màxima felicitat: han confirmat la gran notícia sobre Ana de Armas i Tom Cruise

Els seguidors d'Ana de Armas i Tom Cruise estan de celebració. Després de les polèmiques imatges d'ambdós actors sopant a Londres s'acaba de confirmar una última hora sobre la seva relació. La informació és que continuen sent amics malgrat el gran enrenou que van ocasionar les seves imatges junts.

El passat 14 de febrer unes fotos d'Ana i Tom van acaparar tots els titulars que apuntaven a una possible relació sentimental entre ells. La reacció de l'actriu espanyola va ser especialment cridanera, ja que es va mostrar enfadada i indignada amb els rumors. No ha estat fàcil lidiar amb la pressió dels mitjans, però, avui dia Ana i Tom continuen sent amics i quedant junts.

Es confirma l'última hora sobre Ana de Armas i Tom Cruise

La recent aparició pública d'Ana de Armas i Tom Cruise a Londres ha generat especulacions sobre la seva relació. El 14 de febrer, ambdós van ser fotografiats sortint d'un restaurant al Soho londinenc, provocant múltiples reaccions. Encara que ells van guardar silenci, fonts properes a ambdós actors han desmentit qualsevol mena de romanç, assegurant que la seva relació es limita a una amistat professional.

De fet, la gran notícia que s'ha confirmat és que, malgrat la pressió mediàtica, De Armas i Cruise continuen sent amics. Els rumors no han fet mossa en la parella d'actors que ha decidit continuar endavant amb la seva amistat sense amagar-se. Mitjans internacionals asseguren que s'han vist en més ocasions, per la qual cosa no els importa que qüestionin la seva relació d'amistat.

Previ a les imatges del seu sopar, l'actriu d'origen cubà va elogiar la professionalitat de Tom i la seva destresa al plató de rodatge. Les seves paraules van posar en relleu l'admiració que sent Ana per Cruise, amb qui manté una sincera amistat des de fa anys.

L'atenció mediàtica al voltant de la seva trobada a Londres no ha fet mossa en la seva relació i no ha impedit que continuïn gaudint junts. Si bé van evitar que les teories eclipsessin la nit dels Oscar i van procurar mantenir les distàncies. Malgrat això, mantenen el contacte de manera regular, recolzant-se mútuament en les seves respectives carreres.

Ana de Armas i Tom Cruise continuen endavant amb les seves vides després dels rumors

Les fotos del sopar de Sant Valentí, que es van difondre ràpidament, mostraven Ana i Tom compartint una vetllada en un restaurant de Londres. La complicitat i la proximitat entre ambdós actors no van passar desapercebudes per als paparazzis, que no van dubtar a capturar el moment. Posteriorment i després de l'escàndol inicial, es va comentar que no hi havia tal relació amorosa i que De Armas només estava ampliant els seus contactes cinematogràfics.

Una informació que es va sustentar dies després quan l'actriu va ser vista a Madrid amb Manuel Anido Cuesta, la seva actual parella. Ana va expressar la seva molèstia davant especulacions infundades sobre la seva vida personal i el seu possible romanç amb Cruise. "Estic flipant amb vosaltres aquí, no parlaré amb vosaltres, no tinc res a dir, ja està bé", va explotar davant la premsa.

Per la seva banda, Cruise ha mantingut el silenci i s'ha quedat completament al marge. Als seus 62 anys està acostumat que l'emparellin contínuament, més encara des que va trencar amb Kate Holmes fa ja 13 anys. Hollywood vol que l'estrella de Top Gun torni a enamorar-se i la cita amb De Armas va ser un gran reclam.

No obstant això, s'ha descartat l'existència d'una història d'amor i s'ha reafirmat l'amistat entre ambdós actors. Una prova de com de consolidada està la seva amistat i el respecte mutu que hi ha entre ells.