Aquest és l'ex d'Ana de Armas abans del seu romanç amb Tom Cruise: un actor català

Hollywood no deixa de sorprendre amb els seus girs de guió, i aquesta vegada el focus està sobre Ana de Armas i Tom Cruise. Els dos actors han estat vistos compartint un sopar en un exclusiu restaurant del Soho londinenc, desfermant tota mena de rumors sobre un possible romanç.

Mentre alguns mitjans asseguren que la cita va tenir lloc el 13 de febrer, altres afirmen que va ser en ple Sant Valentí. L'únic cert és que, per ara, ni Tom Cruise ni Ana de Armas han confirmat ni desmentit res, cosa que només ha alimentat encara més l'especulació.

Ana de Armas i Tom Cruise, enxampats a Londres

El Daily Mail ha estat l'encarregat de filtrar les imatges que han revolucionat les xarxes socials. Encara que no hi ha gestos explícits d'afecte, la complicitat entre els actors no ha passat desapercebuda. Tom Cruise podria haver trobat en Ana de Armas la seva nova parella.

No obstant això, més enllà d'aquest suposat romanç, hi ha un detall del passat de l'actriu que molts desconeixen. Abans de convertir-se en una estrella de Hollywood, va estar casada amb l'actor Marc Clotet. Un matrimoni que, encara que breu, va marcar una etapa clau en la seva vida.

El matrimoni secret d'Ana de Armas i Marc Clotet

El 2011, quan la seva carrera tot just començava a enlairar-se, Ana de Armas va donar el 'sí, vull' en una discreta cerimònia a la Costa Brava. El casament amb Marc Clotet va ser un esdeveniment íntim, amb la presència de familiars i amics propers.

Malgrat el romanticisme inicial, els rumors sobre l'estabilitat de la relació no van trigar a aparèixer. Després de dos anys de matrimoni, la parella va decidir separar-se el 17 de febrer de 2013. I és que aquest episodi en la vida d'Ana de Armas continua sent una dada desconeguda per a molts.

Del passat al present: Un futur amb Tom Cruise?

Deu anys després d'aquell matrimoni, Ana de Armas ha conquerit Hollywood i la seva vida sentimental continua generant titulars. Ara, amb Tom Cruise en l'equació, l'interès per la seva història personal no fa més que créixer.

Serà aquest l'inici d'una nova història d'amor o simplement un sopar entre amics? De moment, els rumors continuen a l'aire. D'aquesta manera, només el temps dirà si Ana de Armas i Tom Cruise estan escrivint junts un nou capítol en les seves vides.