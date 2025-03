Lourdes Ornelas i Sheila Devil protagonitzen una notícia que ningú hauria imaginat

Sheila Devil es va convertir en notícia fa uns dies després de ser detinguda per la policia. L'estat mental i físic de la filla de Camilo Sesto preocupa molt a la seva mare, Lourdes Ornelas, qui ara hauria fet un pas decisiu. Pel que sembla, la mexicana ha decidit prendre mesures dràstiques per ser ella qui gestioni l'herència milionària que va deixar el cantant alacantí.

Segons es va comentar a Y ahora Sonsoles, Lourdes Ornelas s'ha posat en contacte amb un despatx d'advocats per informar-se de com incapacitar legalment la seva filla. Un procés que requereix un informe mèdic forense que determini l'estat mental de Sheila, per la qual cosa podria prolongar-se en el temps.

Lourdes Ornelas busca ajuda legal per incapacitar Sheila Devil

Si bé cal esperar per veure què passa amb la situació legal de Sheila Devil, la incertesa sobre el futur de l'herència de Camilo Sesto es manté. Depèn ara de la seva mare que es prenguin mesures per prendre el control del llegat del cantant mort el 2019.

A finals del passat mes de febrer, Devil era detinguda per la policia al municipi madrileny de Torrelodones, on resideix. La Guàrdia Civil va procedir a la seva detenció després d'incautar-li prop de 12 grams de droga, quantitat superior a la que podria al·legar per consum propi.

Un fet que va confirmar Miguel Ángel Nicolás a TardeAR. "Sheila estava al carrer, de sobte els policies la van interceptar després de veure que estava fent alguna cosa estranya. Es van acostar a ella, la registren i troben 12 grams de cocaïna".

Més enllà de les addiccions de la filla del cantant, una part important del problema que arrossega són les males companyies. Si bé la seva mare ha fet tot el possible per allunyar-la d'aquestes persones, per ara sembla no haver-ho aconseguit. El citat periodista, a més, explicava que en el moment de la detenció Devil estava amb una persona que no podria acostar-se a ella a causa d'una ordre d'allunyament.

Lourdes Ornelas porta molt de temps intentant que Sheila Devil deixi enrere les seves addiccions

Dies després de conèixer-se aquest fet Y ahora Sonsoles es posava en contacte amb Eduardo Guervós, exrepresentant de Camilo Sesto. L'exmànager, que va mantenir contacte amb Sheila Devil, aleshores Camilo Blanes, va explicar que aleshores "el noi era del més normal del món", adverteix.

Segons aquest, el motiu pel qual hauria canviat el seu comportament es deu a les "amistats tòxiques". Tot i així, va deixar clar que la relació amb l'artista sempre va ser bona. "El pare, sens dubte, el mimava, la prova està en el fet que és l'hereu universal".

Una herència que ara Lourdes Ornelas vol controlar per evitar que Sheila Devil la dilapidi. És per aquesta raó per la qual intenta incapacitar-la per preservar l'herència milionària que el seu pare li va deixar.