Pilar Rubio i Sergio Ramos, esquitxats per un nou i seriós problema: 'Un altre nivell'

Pilar Rubio i Sergio Ramos s'han vist esquitxats per un nou i seriós problema. Sembla que la presentadora no podrà acompanyar el seu marit en la seva nova aventura professional a causa del seu nou projecte, el qual considera que "és un altre nivell".

Després de vuit mesos sense unir-se a cap equip, aquest conegut jugador de futbol està a punt de convertir-se en el protagonista d'un dels fitxatges més destacats d'aquest hivern.

Tal com ja ha transcendit, Sergio Ramos acaba de convertir-se en el nou jugador de Rayados de Monterrey, motiu pel qual aviat posarà rumb cap a Mèxic. No obstant això, en aquesta ocasió ho farà sol.

A conseqüència dels seus múltiples compromisos professionals, Pilar Rubio tindrà problemes a l'hora de mudar-se juntament amb el seu marit a Monterrey. Tant és així que, sembla, de moment, la presentadora es quedarà amb els seus fills a Espanya.

Pilar Rubio i Sergio Ramos s'enfronten a un nou i seriós problema

No hi ha cap dubte que Pilar Rubio està passant per un bon moment, professionalment parlant. I és que, al marge de les seves col·laboracions a El Hormiguero i del seu programa de casaments de Canal Sur, la dona de Sergio Ramos s'ha compromès amb nous projectes.

Actualment, la model s'ha convertit en un dels membres del jurat del conegut concurs d'Antena 3, El Desafío. A més, i per si això fos poc, també la podrem veure en la primera edició de Maestros de la Costura Celebrity.

Aquest format dedicat al món de la moda i la costura tornarà molt aviat a la graella de La 1 amb la seva primera remesa d'aspirants VIP, entre els quals es trobarà Pilar Rubio.

Durant una de les seves últimes entrevistes per a la revista Pronto, la dona de Sergio Ramos va parlar sense embuts de la seva pròxima i esperada participació en aquest conegut format de Televisió Espanyola.

"Jo creia que estava preparada per a això, però és un altre nivell... Per a mi era una oportunitat de fer alguna cosa que m'agrada i volia fer-ho bé", va confessar la model i presentadora de televisió.

Mentrestant, Sergio Ramos ja s'està preparant per començar la seva nova aventura dins de Rayados de Monterrey. Aquest dilluns, 3 de febrer, al matí, l'esportista es va sotmetre a un exhaustiu reconeixement mèdic.

Encara que durant aquests mesos el marit de Pilar Rubio ha estat cuidant el seu físic conscientment, aquest equip va voler assegurar-se que està en plena forma. Motiu pel qual van citar el futbolista a la clínica Olympia, ubicada a la ciutat de Madrid.