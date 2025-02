Sergio Ramos, fart de callar, confirma el rumor sobre Pilar Rubio a Mèxic

Sergio Ramos ha trencat el seu silenci a través de les xarxes socials per confirmar un important rumor sobre el seu matrimoni amb Pilar Rubio. Juntament amb una reveladora fotografia, el futbolista ha confirmat que actualment la seva dona es troba a Mèxic amb ell.

Fa diverses setmanes es va confirmar que, després d'haver estat vuit mesos sense equip, aquest conegut jugador sevillà per fi havia trobat un destí: els Rayados de Monterrey.

No obstant això, no ha estat fins aquest dilluns, 10 de febrer, quan s'ha celebrat la presentació oficial de Sergio Ramos. Una aventura que, segons sembla, no ha començat en solitari. I prova d'això és l'últim post que el futbolista ha compartit en el seu perfil d'Instagram.

A través de les històries d'aquesta xarxa social, ha publicat una imatge de la més reveladora. En ella, podem veure l'esportista, molt somrient, al costat d'una de les dones de la seva vida: Pilar Rubio.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació són les romàntiques paraules que li ha dedicat a la presentadora. “Gràcies per estar sempre. Us estimo amb bogeria”, ha escrit Sergio Ramos, juntament amb dos cors vermells.

Sergio Ramos trenca el seu silenci sobre un rumor de Pilar Rubio: la presentadora ha viatjat juntament amb ell a Mèxic

Fa uns dies, va sortir a la llum que Pilar Rubio havia pres la important decisió de no mudar-se amb Sergio Ramos a Mèxic per no desatendre els seus propis compromisos professionals.

No obstant això, tot apunta que la presentadora de televisió ha volgut fer un esforç per estar juntament amb ell en aquest moment tan significatiu de la seva vida. I prova d'això és la publicació que el nou fitxatge de Rayados de Monterrey ha compartit en el seu perfil d'Instagram.

Amb aquesta reveladora història, Sergio Ramos ha aconseguit confirmar tots els rumors relacionats amb Pilar Rubio. I és que, encara que molts han especulat sobre un nou i possible distanciament entre ells, ambdós han confirmat que estan més units que mai.

Per la seva banda, la presentadora de televisió i participant de Maestros de la costura celebrity tampoc ha volgut deixar passar l'ocasió per donar suport públicament al seu marit.

A través de les històries del seu Instagram, Pilar Rubio també ha compartit aquesta bonica fotografia amb els seus més d'11 milions de seguidors. A més, i com era d'esperar, li ha escrit una emotiva dedicatòria al seu marit:

“Estem molt orgullosos de tu, del teu esforç i constància en ser cada dia millor. Feliços d'acompanyar-te sempre en cada pas que fas. T'estimem, Sergio Ramos”.