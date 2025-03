Nous problemes a casa de Sergio Ramos i Pilar Rubio: 'Un arranjament d'emergència'

Pilar Rubio i Sergio Ramos sumen un nou problema a les seves vides. Els cadells que tenen han crescut i comencen a fer-ne de les seves. L'última entremaliadura ha estat esquinçar les cortines i deixar-les completament trencades.

Pilar, com a participant de Maestros de la Costura, no ha dubtat a treure la seva màquina de cosir i realitzar "un arranjament d'emergència". El resultat ha estat tot un èxit i els seguidors de la presentadora han elogiat les seves habilitats amb l'agulla.

Pilar Rubio i Sergio Ramos tenen un nou inconvenient

Pilar Rubio i Sergio Ramos afronten una etapa completament diferent en la seva vida en comú. El futbolista va ser fitxat fa un mes pel Monterrey i va haver de traslladar-se a Mèxic. Pilar, en canvi, ha decidit quedar-se a Espanya per atendre els seus compromisos professionals, com va assegurar Javier de Hoyos.

Precisament ha estat a l'habitatge que Sergio i Pilar comparteixen on ha tingut lloc un problema inesperat. La presentadora es disposava a mostrar com han crescut els cadells que van acollir i s'ha adonat que li han destrossat les cortines. Rubio va debutar al febrer a Maestros de la Costura i, ni curta ni mandrosa, s'ha preparat per a esmenar el destrossa dels seus gossos.

"Un arranjament d'emergència", explicava mostrant el resultat després de passar les cortines per la seva màquina de cosir. El dany causat a les cortines pels seus gossos va ser seriós, per la qual cosa Pilar es va veure en la necessitat de reparar-les al més aviat possible. Al principi, semblava una tasca difícil, però gràcies a la seva experiència en el món de la costura, la tasca es va tornar més senzilla.

Durant el seu pas pel popular programa de televisió, Pilar va aprendre tècniques de costura. Tot i no ser una experta, li han permès manejar amb confiança diverses situacions relacionades amb la moda i la costura. També aquest problema causat per les seves mascotes en la decoració de la casa que comparteix amb Sergio Ramos.

Pilar es va enfrontar amb calma i paciència a aquest desafiament que semblava una simple tasca domèstica. No obstant això, en realitat li va permetre posar en pràctica tot el que va aprendre a televisió

Pilar Rubio surt airosa del que ha passat a la casa que comparteix amb Sergio Ramos

Mentre Sergio Ramos va debutar en el futbol mexicà amb el seu primer gol al Monterrey, Pilar afrontava amb enteresa el que va passar a casa. La distància s'ha imposat en el matrimoni, però tots dos estan intentant portar el millor possible la relació.

Si bé ara la presentadora ha d'afrontar alguns reptes professionals, tan aviat com tingui ocasió es reunirà a Mèxic amb el seu marit. De moment, Sergio pot estar tranquil que la seva casa a Madrid queda en bones mans.

Així ho ha demostrat la col·laboradora mostrant com ha sortit airosa de la destrossa que els seus gossos han fet a les cortines. Els seus seguidors han aplaudit la seva destresa amb la màquina de cosir i han reaccionat de manera positiva a la publicació.

"Tens traça per a tot, ets una meravella", publicava una seguidora elogiant l'arranjament que ha realitzat. "Vals per a tot", afegia una altra usuària. És lògic, ja que Pilar ha demostrat ser una de les figures més interessants en l'edició de Maestros de la Costura.

Al llarg del seu pas pel programa, ha mostrat les seves habilitats per interpretar les tendències del disseny de moda. En cada entrega ha destacat per sobre de la resta dels seus companys guanyant nombroses proves i salvant-se de l'expulsió.

Rubio ha hagut d'enfrontar-se a proves de costura de diversa complexitat, des de la confecció de peces bàsiques fins a l'elaboració de dissenys més elaborats. De la gran majoria ha sortit victoriosa, com també ha aconseguit l'èxit en solucionar el problema ocorregut a casa seva.