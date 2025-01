Surten a la llum les dades més importants sobre el casament d'Enrique Ponce i Ana Soria

Des de l'entorn d'Enrique Ponce ha arribat una feliç notícia. "No us estranyi que ens donin la sorpresa casant-se després del pròxim estiu", ha comentat un amic de la parella. El cercle proper d'Enrique Ponce i Ana Soria ha tret a la llum una dada important sobre el seu futur enllaç: es farà quan el torero es retiri.

"Ja va dir Enrique que podria haver-hi un casament quan ell es retiri definitivament dels toros, i aquest any ha estat el de la seva retirada definitiva", han confessat des del seu entorn.

El torero ha guardat silenci i ha procurat portar la seva vida privada lluny de l'espectre mediàtic. No obstant això, ha estat molt clar que la seva felicitat amb Ana Soria ha estat absoluta.

Els detalls sobre l'enllaç d'Enrique Ponce i Ana Soria

La mateixa font ha deixat entreveure que "l'enllaç se celebrarà a Almeria, la terra natal d'Ana. Tots dos volen una festa envoltats de familiars i amics".

La parella ha estat planificant discretament els detalls de l'enllaç. S'ha parlat d'una cerimònia íntima i d'una gran celebració posterior, on podrien acudir personalitats del món del toreig i la cultura espanyola.

Per ara, Enrique s'ha bolcat en organitzar la correguda a benefici dels damnificats per la DANA a Chiva, el seu lloc de naixement. L'esdeveniment tindrà lloc el dia 2 de març a la Plaça de La Alameda de Jaén.

S'ha filtrat que l'acompanyaran en el passeig els toreros Alejandro Talavante, Marcos Linares i Emilio de Justo, així com el rejoneador Diego Ventura. S'espera que assisteixin a l'esdeveniment molts familiars de la parella i un bon nombre de vips.

Enrique Ponce està molt feliç al costat d'Ana Soria

S'ha especulat que aquesta podria ser una de les seves últimes aparicions públiques abans de centrar-se completament en la seva vida personal i en la planificació del seu casament amb Ana.

Entre els afectats per les inundacions han estat els pares de Ponce, als quals se'ls ha inundat la planta baixa de casa seva, on tenen muntat un negoci. L'ajuda del seu fill ha aconseguit que l'establiment torni a la normalitat. La solidaritat d'Enrique ha estat destacada per molts, i la seva implicació en la recuperació de la seva terra natal ha reafirmat l'afecte que el públic li té.

El futur matrimoni entre Enrique i Ana ha generat gran expectació en els cercles propers i en els mitjans de comunicació. Encara que ells han preferit no fer declaracions, els seus amics han revelat que la relació ha estat més sòlida que mai. El casament serà un dels esdeveniments més esperats de l'any, i podria marcar una nova etapa en la vida d'Enrique Ponce i la seva parella, Ana Soria.