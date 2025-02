La ferma reacció de Cayetano Rivera quan escolta el nom de María Cerqueira

Cayetano Rivera ha deixat més d'un sense paraules amb la inesperada i ferma reacció que ha tingut quan li han mencionat el nom de María Cerqueira. Tant és així que, quan els reporters li han preguntat per la seva relació, el torero ha optat per posar-se seriós i no parlar del tema davant les càmeres.

Aquest dissabte, 15 de febrer, es va celebrar a la plaça de toros d'Arroyo de la Encomienda el Festival Taurí de La Flecha. Esdeveniment taurí que porta el mateix nom que el cos d'aquest municipi val·lisoletà.

Com era d'esperar, els reporters d'Europa Press no van voler deixar passar l'ocasió per interessar-se pel seu romanç amb María Cerqueira. Tant és així que no van dubtar a preguntar-li a Cayetano Rivera si havia celebrat el Dia dels Enamorats amb ella.

No obstant això, i encara que en aquests últims mesos els hem pogut veure en una actitud d'allò més amorosa, el destre va evitar per tots els mitjans pronunciar-se públicament al respecte.

Cayetano Rivera es posa ferm en sentir el nom de la seva actual parella, María Cerqueira

Encara que fa mesos que Cayetano Rivera i María Cerqueira no amaguen el seu amor, aquest cap de setmana el torero es va mostrar d'allò més reticent a l'hora de parlar sobre aquest tema davant la premsa.

Una reacció molt similar va tenir quan els reporters li van preguntar sobre les novetats que han sortit a la llum relacionades amb la polèmica herència del seu pare, el torero Paquirri.

Durant una de les seves últimes emissions, el programa TardeAR va assegurar que un dels capots del destre havia estat posat en venda a internet. Una notícia que ha afegit encara més tensió a la guerra que des de fa anys protagonitzen Isabel Pantoja, Cayetano Rivera i el seu germà Fran.

Tal com assenyalen des d'aquest format, la venedora seria una dona que, fa anys, va rebre aquest objecte a manera de regal. A més, i per si fos poc, el programa va comptar amb el testimoni de Juan Antonio.

Aquest home es va oferir a comprar aquesta relíquia que va pertànyer al pare de Cayetano Rivera per 5.000 euros. “Estava interessat abans i ara, després de sentir que serà per a una causa encara millor”, va assegurar en directe.

Com era d'esperar, els reporters que van acudir al Festival Taurí de La Flecha no van deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Cayetano al respecte. No obstant això, la resposta no va ser la que ells esperaven: “No sé de què m'estàs parlant… No, així que no et puc dir”.