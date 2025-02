Reapareix Ana Soria i destapa el que ningú sap sobre la retirada d'Enrique Ponce

Demostrant una vegada més que estan igual d'enamorats que el primer dia, Enrique Ponce i Ana Soria han reaparegut públicament aquest divendres. La parella ha arribat a Espanya després de l'emotiu comiat dels ruedos del torero a Mèxic. On Ana Soria ha destapat el que ningú sap sobre la retirada dels ruedos d'Enrique Ponce.

El torero ha preferit mantenir la discreció, però la seva felicitat ha estat evident. Amb un somriure al rostre, Enrique Ponce ha expressat breument el seu sentir: "Molt bé tot".

"Moltes gràcies", ha afegit Enrique Ponce. Unes paraules escuetes, però que reflecteixen la satisfacció per l'etapa que acaba de tancar en la seva vida professional.

Ana Soria destapa el que ningú sap sobre la retirada d'Enrique Ponce dels ruedos

Ana Soria, fidel al seu estil reservat, ha sorprès en desvelar un detall desconegut sobre la retirada de la seva parella. "Va ser molt bonic", ha confessat la jove en ser preguntada pel comiat del torero. Encara que no ha volgut aprofundir en detalls, ha deixat clar que ha estat un moment preciós tant per a ell com per a ella.

Per a Ana, cada instant viscut a Mèxic ha estat ple d'emoció i orgull. Ha destacat que ha estat un viatge inoblidable i que l'afecte rebut per Enrique ha estat commovedor.

La parella ha evitat parlar sobre els seus plans de futur. Malgrat els insistents rumors sobre una possible boda aquest any, ni Enrique ni Ana han volgut fer declaracions.

Han mantingut la mateixa actitud discreta que han adoptat des de l'inici de la seva relació. No obstant això, algunes fonts properes asseguren que tots dos han estat més units que mai i que no descarten fer el següent pas en la seva relació en algun moment.

Enrique Ponce i Ana Soria tornen a Espanya més units que mai

Però no han arribat sols a Espanya, juntament amb ells ha viatjat Federico Soria, pare d'Ana, qui sempre ha manifestat la seva admiració per Enrique. En cada corrida a la qual ha assistit, ha demostrat el seu respecte i afecte pel torero. La seva presència en aquest moment tan especial subratlla el fort llaç que uneix la família amb el torero.

Aquesta inesperada reaparició d'Enrique Ponce i Ana Soria ha deixat clar que la seva relació continua sent sòlida. Units han demostrat una vegada més que el seu amor continua intacte malgrat el pas del temps i dels canvis en les seves vides.

La retirada d'Enrique no ha estat un comiat amarg, sinó un tancament ple de significat per al torero i el seu entorn més proper. Amb un futur ple de possibilitats, Enrique Ponce i Ana Soria continuen el seu camí junts, gaudint de cada moment i afrontant amb il·lusió el que està per venir.