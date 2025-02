Marisa Martín-Blázquez destapa lo que nadie podía sospechar sobre Enrique Ponce

Marisa Martín-Blázquez ha salido al paso de los rumores que apuntan a que hubo un encuentro entre Enrique Ponce y el cantante Luis Miguel. Hasta ahora se contaba con el desmentido del torero, quien negó haberse encontrado con la actual pareja de su ex en un centro hospitalario. El entorno de Luis Miguel, por su parte, apuntaba en la misma dirección, asegurando que ese momento nunca existió.

Martín-Blázquez, en contra de estos testimonios, daba en TardeAR detalles que confirmarían que los rumores son del todo ciertos.

La periodista, durante su intervención en el espacio de Telecinco, explicaba quePaloma Cuevas, Enrique Ponce y Luis Miguel habían coincidido en el mismo y sitio y a la misma hora. Martín-Blázquez, además, desveló que el artista, al ver al torero, acudió a saludarlo, pero este giró la cabeza hacia otro lado.

Martín-Blázquez confirma que Enrique Ponce y Luis Miguel se cruzaron

Al parecer, el encuentro se produjo el pasado 7 de febrero en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Paloma fue la primera en llegar a la clínica, media hora después llegaba Enrique y a continuación lo hacía Luis Miguel.

Según la revista Semana, "hubo saludos cordiales y buenas formas. Ningún gesto ni palabra fuera de lugar en un hospital". Sin embargo, en el citado reportaje también se habla de la tensión que se respiraba en el ambiente, situación que "supieron resolver a la perfección".

Si bien Enrique Ponce acudió solo al considerar que Ana Soria, su pareja, no debía estar en este lugar, Paloma no pensó lo mismo. Una decisión que no debió sentar del todo bien al ex de Cuevas.

Cuando se produjo el momento en el centro hospitalario, el diestro "no salía de su asombro y no llegó a saludar al artista, que sí intentó acercarse a él", apuntaba Martín-Blázquez.

Esta sería la primera vez que Enrique y Luis Miguel coincidieran desde que su amistad se puso en pausa tras la ruptura de Ponce y la diseñadora.

Enrique Ponce y Luis Miguel supieron mantener la compostura

Jorge Borrajo, director de la citada publicación, confirmaba en Telecinco que eso sí se produjo. Desmintiendo la versión de Enrique Ponce, Borrajo defendía que "hay testigos presenciales que así lo corroboran".

El periodista lo calificó como de "encuentro sorpresa" que había tenido lugar "por un asunto familiar". Entre Enrique y Luis Miguel hubo "corrección absoluta". Y añadía: "se han saludado y han intercambiado unas palabras, todo esto delante de Paloma Cuevas", aseguraba.

El director de Semana confirmó, además, que, aunque la novia de Enrique Ponce no le acompañó en esta ocasión, la almeriense sí estaba en la capital. "Sí que había una ausencia importante, la de Ana Soria", resaltaba Borrajo. "En el encuentro no estaba, pero sí estaba en Madrid", detallaba.