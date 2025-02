El comentari d'Ana de Armas sobre Tom Cruise que ho explica tot: 'Ell és tan...'

Tom Cruise i Ana de Armas han revolucionat la premsa internacional i tot Hollywood amb el seu suposat romanç. Tots dos han estat vistos compartint un sopar en un conegut restaurant de Londres que no ha trigat a generar rumors. Aquesta inesperada amistat entre ells cobra més sentit si ens retrotraiem al passat i al moment exacte en què De Armas va parlar de l'actor.

Va ser el 2023 quan Ana es va desfer en elogis cap a Tom quan va confirmar que s'havia inspirat en ell per al rodatge de Ghosted. "Ell és tan al·lucinant", va ser el comentari que la cubana va fer sobre Cruise i que ara explica la seva relació propera.

Ana de Armas confirma la seva admiració a Tom Cruise

Els actors Ana de Armas i Tom Cruise han estat el centre d'atenció dels mitjans de comunicació després de ser fotografiats junts a Londres. La parella va ser vista durant la celebració del Dia de Sant Valentí gaudint d'una vetllada al barri de Soho. Aquesta sortida ha desfermat rumors sobre un possible romanç entre ells, ja que la seva actitud propera va captar l'atenció dels presents.

El context d'aquesta inesperada relació s'entén més si rescatem el comentari que va deixar anar Ana de Armas sobre Tom Cruise en el passat. Concretament, el 2023, quan va confessar haver-se inspirat en l'exmarit de Nicole Kidman per al seu paper a Ghosted. "Ell és tan al·lucinant", va expressar sense amagar l'admiració que sentia en aquell moment per Cruise.

Per a l'actriu cubana, Tom és tota una inspiració per la seva valentia a l'hora d'interpretar accions de risc. Cal recordar que, en la majoria de les seves pel·lícules, Cruise no té especialista, assumint ell el risc de les escenes d'acció. Aquesta característica és el que Ana admira d'ell i el que li va servir per al seu paper de Sadie Rhodes.

"Les escenes són exigents i doloroses i el teu cos fa mal per tot arreu, però també és molt gratificant perquè estic millorant", va confessar. Armas va explicar que, encara que no estava a "nivell Tom Cruise", sí que va arribar a sentir-se identificada amb la seva feina. "Puc apreciar al 100% el que ell fa ara i entenc totalment per què ho fa", va sentenciar.

Ana de Armas i Tom Cruise, romanç a la vista?

Anys després de les paraules d'Ana de Armas, s'ha vist l'actriu de sopar amb Tom, cosa que confirma la seva relació. No obstant això, fins al moment no s'ha confirmat oficialment que ambdós actors visquin un romanç.

Ana de Armas, de 36 anys, ha anat guanyant notorietat a Hollywood amb el seu impressionant talent i carisma. Amb papers destacats en pel·lícules com Blade Runner 2049 o Blonde, l'actriu cubana ha demostrat ser una de les estrelles emergents de la indústria.

Unida a aquesta fama, també ha destacat pels seus romanços amb algunes de les cares més conegudes de Hollywood. La relació que més titulars internacionals va acaparar va ser la protagonitzada amb Ben Affleck amb qui va durar només un any. Per la seva banda, Cruise ha tingut matrimonis amb actrius com Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes, també va tenir una relació sentimental amb Penélope Cruz.

De moment, ni De Armas ni Tom han confirmat si han iniciat o no una relació sentimental. Mentre no hi hagi una confirmació oficial, les teories sobre la seva relació seguiran sent només això: rumors.

El que no es pot negar és l'admiració que Ana va demostrar de manera pública en fer referència a la feina de Cruise. El protagonista de Top Gun és famós per la seva dedicació a les acrobàcies i la seva disposició a arriscar-se físicament en les seves pel·lícules. El que li ha valgut el respecte dels seus companys que, com De Armas, no amaguen la seva admiració per ell.