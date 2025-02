El jutge dona un gerro d'aigua freda a Rocío Carrasco i admet l'últim d'Antonio David

Rocío Carrasco acaba de rebre un últim gran cop per part del jutge encarregat de la seva última batalla legal contra Antonio David Flores. Com s'acaba de confirmar, el youtuber acaba de ser absolt pel Jutjat Penal número 15 de Madrid.

Avui, la intensa batalla legal entre l'hereva universal de ‘La más grande’ i el seu exmarit suma un nou episodi. Segons s'acaba de saber, l'organisme judicial ha desestimat la querella que va presentar ella el 2015 per una presumpta estafa processal i aixecament de béns.

D'aquesta manera, com ha informat EsDiario, Antonio David Flores queda absolt dels delictes dels quals Rocío Carrasco i els advocats l'acusaven fa gairebé una dècada.

La sentència, en la qual l'empresària va actuar com a acusació particular, acusava el seu exmarit d'un delicte d'“estafa processal segons l'article 250.1.7 del Codi Penal” i d'“insolvència punible conforme a l'article 257 del mateix codi”.

Pel delicte d'estafa processal, l'equip legal de Rocío Carrasco va sol·licitar per a Antonio David Flores una pena d'un any de presó. A més, de deu mesos de multa amb una quota diària de 15 euros.

Quant al delicte d'insolvència punible, la petició era de quatre anys de presó i vint mesos de multa amb la mateixa quota diària. Per la seva banda, el Fiscal va demanar una condemna menor: tres anys de presó i 20 mesos de multa, amb una quota diària de 12 euros.

No obstant això, finalment, la sentència 47/2025, que consta d'un total de 27 pàgines, ha absolt Antonio David Flores de tots dos delictes. Una notícia que, sens dubte, ha suposat un gran cop per a Rocío Carrasco.

Fins al moment, ni l'excol·laborador de televisió ni l'hereva universal de ‘La más grande’ ha fet cap declaració davant els mitjans de comunicació.

Aquest cas va arribar als tribunals el 2015, després d'un procés previ en què el youtuber es va declarar insolvent. I tot per justificar la falta de pagament de la manutenció dels seus fills, que es van produir entre els anys 2011 i 2013.

En la seva defensa, Antonio David Flores va sostenir que no va percebre ingressos durant aquest temps. Motiu pel qual no podia donar a Rocío Carrasco els diners que li sol·licitava per als menors.