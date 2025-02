Mary de Dinamarca pren una decisió amb la reina Letícia que revoluciona molts

Mary de Dinamarca ha pres una determinació amb la reina Letícia que ha cridat l'atenció: ha decidit emular el seu estil. Un dels punts forts de la dona de Felip és la seva naturalitat i senzillesa a l'hora de lluir en els actes institucionals. Aquesta naturalitat és la que ara la dona de Frederic ha implantat en el seu dia a dia un any després de ser proclamada reina.

En cada acte, Mary recorda indubtablement a la reina Letícia en el seu estil i manera de procedir en els esdeveniments. Fa uns dies va complir 53 anys i el canvi de la reina danesa i la seva aproximació a l'estil de Letícia és evident.

Mary de Dinamarca fa un pas endavant amb la reina Letícia

Mary de Dinamarca, al llarg de la seva carrera en la reialesa, ha experimentat una transformació que ha inclòs un canvi significatiu en el seu estil. Un any després de ser proclamada reina juntament amb Frederic de Dinamarca, és més evident aquest gir radical en la seva vida. Un gir que l'acosta a la reina Letícia.

De fet, la decisió que ha pres Mary i que ha revolucionat a molts és emular la dona de Felip VI. La reina Letícia, amb el seu estil sobri i elegant, s'ha convertit en un referent de la moda reial i també per a la monarca danesa. Alguns experts, com Pilar Eyre, han destacat la influència de la reina Letícia en l'estil de Mary, i ara aquesta influència ha quedat demostrada.

Fa uns dies, la dona de Frederic de Dinamarca va complir 53 anys i amb motiu d'aquest gran dia s'ha analitzat la seva evolució. Quan Mary de Dinamarca va començar a fer la seva entrada en l'alta societat europea, el seu estil era una mica tradicional. No obstant això, amb el pas dels anys, va anar evolucionant en la seva forma de vestir, incorporant tendències més modernes.

Això va coincidir amb un moment en què la reina Letícia destacava com una de les monarques més influents en el món de la moda. Amb el temps, Mary ha anat polint el seu estil fins a convertir-se gairebé en una còpia de la mare de Leonor. Ara que s'ha convertit en reina, el seu estil ha cridat l'atenció i ja competeix amb Letícia en elegància i distinció.

Mary de Dinamarca, la gran competidora de la reina Letícia

La reina Letícia i Mary de Dinamarca han sabut dinamitar la imatge rígida de la reialesa europea. Amb el seu particular estil, han sabut adaptar-se als temps i modelar la seva forma de vestir i comportar-se en els actes institucionals.

Les semblances entre ambdues salten a la vista, però també hi ha clares coincidències en els seus comportaments. La dona de Felip i la de Frederic es mostren properes i empàtiques amb els ciutadans, així com afectuoses amb els seus respectius fills. Ambdues dones han desenvolupat un estil únic que reflecteix la seva personalitat i les seves posicions dins de la reialesa.

Letícia, amb el seu gust pels vestits minimalistes i les combinacions modernes, ha marcat tendència en cada esdeveniment al qual assisteix. Per la seva banda, Mary de Dinamarca ha aconseguit integrar aquests elements adaptant-los a la seva pròpia figura, creant una imatge moderna i refinada.

Quant a les peces que ambdues solen triar, s'observa que la influència de la reina espanyola està molt present. Mary ha començat a optar per vestits més ajustats, de línies senzilles, igual que els que Letícia sol lluir. També hi ha coincidències en els accessoris, ja que les dues aposten per joies discretes, però sofisticades.

A més, el color del cabell i el maquillatge han estat àrees en què la reina danesa també ha seguit els passos de Letícia. “Aquell cabell tan fosc, amb canes, copiat de Letícia”, recordava Pilar Eyre.