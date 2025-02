Rocío Flores confirma l'última hora sobre Antonio David Flores: 'Diu que…'

Rocío Flores ha tornat a captar l'atenció dels seus seguidors en compartir detalls del seu últim viatge. La jove ha viatjat a Madrid juntament amb el seu pare, Antonio David Flores. A través de les seves històries d'Instagram, ha mostrat com ha estat aquesta escapada i ha confessat que Antonio David Flores: "Diu que no torna a Madrid ni per endarrere".

En una de les seves publicacions, Rocío ha volgut saber l'opinió del seu pare sobre la capital. “De l'1 al 10, quant t'agrada Madrid?”, li ha preguntat.

Antonio David Flores, sense dubtar-ho, ha respost amb sinceritat: “De l'1 al 10, quant m'agrada? En aquest moment de la meva vida, precisament en aquest moment, un 1”. Una resposta que no ha passat desapercebuda.

Rocío Flores confirma l'última hora sobre Antonio David Flores a través de les seves xarxes socials

Però això no ha estat tot, Rocío també ha pujat una altra publicació juntament amb el seu pare en què ha compartit una anècdota. “M'acaba de dir que fa 0 de fred, és la seva frase del dia. Diu que no torna a Madrid ni per endarrere”, ha escrit la jove.

L'excol·laborador, entre rialles, ha explicat la seva postura. “En tot cas, a l'estiu, quan la gent se'n va”, ha comentat. Les seves paraules han provocat el riure de la seva filla, que ha gaudit del moment càlid amb el seu pare.

No obstant això, Rocío també ha aprofitat per fer una reflexió sobre el seu estat d'ànim. “Que bé m'he llevat avui després de la setmaneta que he tingut…”, ha confessat. Unes paraules que fan referència a la seva recent derrota judicial contra Kiko Hernández, que l'ha obligat a pagar les costes del judici.

Davant aquesta situació, Antonio David ha volgut animar-la amb una frase positiva. “Que no, que sempre hi ha un motiu per somriure a la vida, per celebrar”, ha dit amb determinació.

Antonio David Flores és el pilar fonamental de Rocío Flores

D'aquesta manera, Rocío Flores ha confirmat l'última hora sobre Antonio David Flores. Tots dos es troben junts, donant-se suport mútuament i gaudint del temps compartit. Una relació paternofilial que continua enfortint-se amb el pas del temps.

El viatge a Madrid també ha servit perquè Rocío desconnecti després de la polèmica. Ha aprofitat per gaudir d'alguns racons de la ciutat. Encara que breu, la seva estada ha estat intensa.

Els seguidors de la jove han reaccionat a les seves publicacions. Molts han destacat la compenetració entre pare i filla. Altres han mostrat el seu suport en aquest complicat moment judicial.

El que queda clar és que Rocío Flores segueix endavant amb la seva vida. Malgrat els obstacles, ha demostrat que sempre busca el costat positiu. I amb el seu pare al seu costat, sembla que el suport no li faltarà.