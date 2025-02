Gir de 180° pel que ha passat amb Rocío Carrasco i Fidel Albiac: és molt especial

La vida de Rocío Carrasco i Fidel Albiac ha fet un gir contundent en les últimes hores. El motiu és que la tranquil·litat de la qual gaudien i la retirada mediàtica que mantenien han desaparegut. I tot per una situació molt especial per a tots dos.

Si han dit adeu a aquell allunyament dels focus ha estat per una raó de pes. Ni més ni menys que perquè ella ha acudit a la Gala Drag Queen de Torremolinos. Ho ha fet per retre un homenatge a la seva mare ja difunta.

Gir en la vida tranquil·la de Rocío Carrasco i Fidel Albiac

Des de fa temps, Rocío Carrasco i Fidel Albiac estan absolutament allunyats de la premsa. Ara, han optat per tenir una vida més tranquil·la i discreta, centrats en els negocis que posseeixen. En concret, en la gira del musical sobre 'La más grande' de la qual són creadors i productors.

Però ara aquell dia a dia gens mediàtic ha fet un gir de 180°. El motiu és que ella ha decidit acudir com a convidada a la Gala Drag Queen de Torremolinos. Ho ha fet per retre un homenatge a la seva mare, Rocío Jurado, a qui els drags admiren i imiten.

Aquest esdeveniment, celebrat ahir a l'Auditori Municipal, va ser organitzat per l'Ajuntament de Torremolinos i l'Associació de Comerciants Gais de Torremolinos (ACOGAT). L'objectiu és donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+.

Rocío Carrasco va assistir a l'esdeveniment per, entre altres coses, retre un emotiu homenatge a la seva mare, la inoblidable Rocío Jurado. Al començament de la gala, ella es trobava entre el públic. Però aviat va ser convidada a pujar a l'escenari, on va sorprendre tothom amb la seva presència.

Sí, va sorprendre perquè, per a l'ocasió, va lluir un vestit dissenyat per José Perea molt especial. Aquella peça va destacar per portar imprès el rostre de la seva mare, un detall que no va passar desapercebut i que va emocionar els assistents.

Després, la mare de Rocío Flores va expressar la seva gratitud per la invitació. I va compartir la importància d'estar present en un esdeveniment que celebra la diversitat, una cosa que la seva mare sempre va donar suport. Amb veu emocionada, va manifestar: “Ella i jo”.

“Doncs ella no s'ho volia perdre. Com jo, que no m'ho volia perdre”. Aquestes paraules van reflectir el compromís d'ambdues amb la comunitat LGTBIQ+.

Un altre pas important per a Rocío Carrasco i Fidel Albiac

A més de la seva participació en la gala, Rocío Carrasco va aprofitar l'ocasió per anunciar una notícia que va omplir d'entusiasme els presents. L'espectacle Rocío Jurado: el musical, produït per ella mateixa i protagonitzat per Anabel Dueñas, arribarà a Torremolinos el pròxim 22 de febrer. Aquest espectacle, que ret tribut a la vida i carrera de 'La más grande', es presentarà a l'Auditori Municipal Príncep d'Astúries.

L'obra narra la història d'una jove admiradora que lluita per perseguir el seu somni, reflectint la influència i el llegat de l'artista en les noves generacions. L'arribada d'aquest musical al citat recent té un significat especial. Sí, perquè la seva mare va ser la primera artista a trepitjar aquell escenari, un fet que va recordar amb emoció durant la gala.

La reaparició pública de Rocío Carrasco en aquest context demostra el seu compromís continu amb mantenir viva la memòria de Rocío Jurado. I també el seu suport a esdeveniments que celebren la diversitat i la inclusió, als quals la seva mare donava suport. D'aquí que aquest gir en la seva rutina habitual ha estat motivat per un motiu molt especial.