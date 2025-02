Confirmats tots els rumors sobre Rocío Carrasco i Fidel Albiac: 'T'ho juro'

Alba Carrillo comentava aquest dilluns a Mañaneros la presència de la seva amiga Rocío Carrasco el passat cap de setmana en un esdeveniment a Torremolinos. Una ocasió en què, per sorpresa, la filla de Rocío Jurado entrava en directe en el programa de la cadena pública. Va ser llavors quan Carrillo va aprofitar per referir-se a Fidel Albiac: "Tens un regal d'home al costat, és que l'estimo, t'ho juro, balla bé i ho fa tot".

Durant molt de temps es va qüestionar si l'actual parella de Rocío Carrasco s'havia acostat a ella per interès. No obstant això, els anys han confirmat que aquest rumor no era cert, donant la raó a l'ex d'Antonio David Flores. Ella sempre va defensar que Fidel Albiac era l'home de la seva vida i, a la vista està, no s'ha equivocat.

Les paraules d'Alba Carrillo confirmen que Albiac és el millor company de vida que Rocío podria tenir. La tertuliana va dedicar encara més elogis al marit de la seva amiga, de qui va explicar que "toca la guitarra, toca el piano, toca tot, menys a mi, de moment, però ja sorgirà".

Alba Carrillo confirma com és realitat el marit de Rocío Carrasco

Unes paraules carregades d'humor que sorprenien el públic i la mateixa Rocío Carrasco, que es trobava a l'altre costat del telèfon. Un comentari pujat de to que el que ve a confirmar és l'estreta amistat que existeix entre el matrimoni Albiac-Carrasco i Alba Carrillo.

L'ex de Fonsi Nieto i la filla de Rocío Jurado es van conèixer fa gairebé una dècada. En concret, va ser el 2016 quan ambdues van coincidir en el programa Hable con ellas i va ser allà on va néixer una bonica amistat que han sabut cuidar des de llavors.

Alba i Rocío s'han sabut recolzar mútuament en moments complicats de la seva vida. De fet, la filla de Rocío Jurado i el seu marit van ser el gran suport de Carrillo quan aquesta acabava de divorciar-se. "Estava en tractament psicològic i psiquiàtric, estava amb una depressió, em costava aixecar-me del llit", va reconèixer Alba anys després.

Després de més de dues dècades d'unió, Fidel deixa clar que no es va acostar a Rocío per interès

La tertuliana va reconèixer que en el pitjor estiu de la seva vida "Fidel i Rocío, em van recolzar, em van estimar, trucaven cada dia a la meva mare…". Anys després, quan es va emetre la docuserie Rocío: Contar la verdad para seguir viva, Alba es va mantenir ferma al costat de la seva amiga.

Ara, les paraules de Carrillo sobre Fidel serveixen per desmentir els comentaris de qui no veien futur a la relació de Rocío amb l'advocat. "M'he casat per a tota la vida", va afirmar Rocío després de contreure matrimoni amb la seva actual parella. "Aquesta és l'única, l'altra no va existir", va afegir, referint-se al seu anterior enllaç amb el pare dels seus fills, que va ser declarat nul.

Quan ha passat gairebé una dècada del casament civil entre Rocío i Fidel, només queda esperar que segellin el seu amor davant l'altar. Un casament que si bé es va rumorejar l'any passat ja s'hauria produït el cert és que és possible tingui lloc al llarg d'aquest any.