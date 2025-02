Última hora sobre Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco: 'Deixa'm en pau'

Rocío Flores continua sent notícia. La jove, filla de Rocío Carrasco i Antonio David Flores, ha sabut trobar el seu camí lluny dels focus de la televisió. Rocío Flores ha utilitzat les seves xarxes socials per donar la seva última hora i per parlar pel seu gos, on ha confessat que l'animal diu: "Deixa'm en pau".

La docuserie de la seva mare, Rocío, contar la verdad para seguir viva, emesa a Telecinco, va marcar un abans i un després en l'exposició pública de la família. No obstant això, Rocío Flores ha intentat mantenir-se ferma en el seu camí, construint una nova vida lluny de les polèmiques. Després de deixar enrere la seva etapa com a col·laboradora a televisió, va decidir reinventar-se i ho ha aconseguit.

Avui dia, Rocío Flores és una influencer consolidada. Gràcies al seu treball a Instagram, ha acumulat gairebé un milió de seguidors. Amb el seu estil fresc i natural, ha aconseguit connectar amb milers de persones que segueixen el seu dia a dia.

Última hora sobre Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco

Rocío viu a Màlaga juntament amb la seva parella, amb qui comparteix una relació estable i tranquil·la. Però hi ha algú més que s'ha convertit en un pilar fonamental en la seva vida: la seva gosseta Roma. Aquesta petita companya va arribar fa uns mesos a la seva llar, i des de llavors ha omplert la seva vida d'amor.

Per a Rocío, Roma no és només una mascota, és part de la família. Tant és així que la jove es refereix a si mateixa com "mamà" quan parla d'ella.

En un dels seus últims stories a Instagram, Rocío va mostrar una tendra escena juntament amb Roma. La gosseta estava estirada còmodament al sofà quan Rocío va intentar interactuar amb ella.

"Deixa'm en pau mamà, deixa'm en pau. Soc una tòxica", va dir Rocío entre rialles, mentre acariciava la seva estimada companya. Encara que Roma semblava voler seguir descansant, finalment va acabar mirant a la càmera, conquerint una vegada més els seguidors de la influencer.

Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco, mostra el seu dia a dia

Aquest tipus de moments reflecteixen el costat més humà i proper de Rocío Flores. Els seus seguidors han destacat el bonic que és veure com ha aconseguit reconstruir la seva vida i trobar estabilitat. Malgrat els moments complicats del passat, Rocío sembla estar en la seva millor etapa.

Encara que el cognom Flores-Carrasco continua acaparant titulars, Rocío ha aconseguit que el seu nom estigui associat al seu propi esforç. Amb una carrera que continua creixent en el món de les xarxes socials i projectes personals que la mantenen ocupada, Rocío Flores està demostrant que pot brillar amb llum pròpia.

El missatge és clar: Rocío Flores no necessita les polèmiques familiars per destacar. La seva vida ara gira al voltant del seu desenvolupament personal, professional i, per descomptat, de la seva estimada Roma.