Antonio David Flores destapa el nou problema de Rocío Carrasco amb la justícia

Antonio David Flores ha dedicat un dels seus vídeos més recents a la sentència judicial que condemna la seva ex per no passar la pensió de 200 euros al seu fill. "Rocío Carrasco és condemnada ferma per impagament de la pensió del seu fill David Flores", afirmava el youtuber.

El malagueny es fixava en concret en l'entrevista que Canal Sur feia a la dona de Fidel Albiac. Una xerrada en la qual Rocío desvelava els projectes que té entre mans amb el musical amb el qual recorre Espanya o la docuserie sobre la vida del seu pare.

ASÍ CELEBRA SU CONDENA POR EL SUPREMO.

Flores compartia al seu canal unes imatges en les quals Rocío Carrasco apareixia ballant sobre l'escenari en un dels espectacles que produeix. "Així és com celebra Rocío Carrasco que la justícia d'aquest país l'hagi condemnat per impagament de pensions", sentenciava Antonio David.

Antonio David Flores qüestiona públicament el comportament de Rocío Carrasco

I continuava: "Puja a l'escenari i es pega un ball per sevillanes". El youtuber deixava a la vista la seva opinió sobre la gravació que els seus seguidors acabaven de veure. "No sé si en realitat ho fa per provocar, ho fa perquè la gent vegi que li és exactament igual tot", deixava caure.

Antonio David insinuava que Rocío, amb aquesta actitud, el que estaria fent en realitat és riure's de la Justícia.

La realitat és que Carrasco ha estat condemnada en ferm al pagament de 13.200 euros, més interessos, costes judicials, i una multa de 900 euros. Una sentència que tanca de manera definitiva aquesta batalla legal sense possibilitat alguna d'apel·lació.

El conflicte va començar quan un jutge va dictaminar que Rocío havia d'abonar 200 euros mensuals al seu fill petit en concepte de pensió alimentària. Durant tres anys l'ex de Flores no va complir amb aquesta obligació.

Ella, en la seva defensa, va al·legar que els seus béns estaven embargats per Hisenda, cosa que hauria dificultat el pagament. No obstant això, l'Audiència Provincial de Madrid i el Tribunal Suprem van rebutjar aquest argument ja que, segons el jutge, "disposava de prou béns per fer front a la pensió d'aliments".

Flores s'ha fixat en la reacció de Rocío Carrasco després de conèixer la sentència de la Justícia

Ara és Antonio David qui, després de conèixer la decisió judicial, qüestiona la reacció de Rocío, qui no sembla en absolut afectada per aquesta.

El que va ser tertulià de Telecinco posava l'accent en una altra de les frases que Rocío va pronunciar en la seva entrevista a Canal Sur. La filla de 'La Más Grande' es referia a la raó per la qual en el seu dia va posar en marxa el musical sobre la seva mare. Segons ella, aquest projecte li "ajudava a tenir la ment ocupada en altres coses que no eren el que en aquell moment vivia".

Unes declaracions després de les quals l'exguàrdia civil juntament amb les seves col·laboradores recordava l'espai que Mediaset va oferir a Rocío Carrasco. Segons Antonio David, Telecinco va conduir l'audiència a creure una versió que res té a veure amb la realitat. Ara, després de la sentència del Tribunal Suprem, Flores vol deixar clar que la seva ex no és en absolut una víctima.