La dura resposta d'Álex Ghita als últims atacs d'Adara Molinero: 'No sap...'

Álex Ghita es va convertir en l'últim expulsat de GH Dúo i al plató va veure les declaracions de la seva exparella, Adara Molinero. Des que l'entrenador va començar la seva aventura a Guadalix, Molinero s'ha mostrat especialment crítica amb ell, portada pel seu truculent passat sentimental. Com a conseqüència, la resposta d'Álex va ser molt dura: "No sap acabar d'una altra manera", va sentenciar en conèixer els atacs de la seva ex.

Segons Ghita, totes les ruptures d'Adara han estat polèmiques i l'exhostessa és incapaç de mantenir una relació cordial amb els seus exnòvios. "Ella és així, sabia que, si algun dia acabàvem, per la seva part seria així", va explicar l'exconcursant. Però Ghita no només es va enfrontar a les declaracions d'Adara, també a les de la seva mare, Elena Rodríguez.

Álex Ghita es defensa dels atacs d'Adara Molinero

Álex Ghita es va acomiadar ahir a la nit de la casa de Guadalix després de ser l'expulsat per l'audiència. L'exnòvio d'Adara Molinero posava així fi al seu concurs i, lluny de lamentar-ho, se'n va alegrar. Els ànims comencen a caldejar-se a GH Dúo i Álex va respirar alleujat en veure que no formaria part de cap polèmica.

No obstant això, l'entrenador es va equivocar de ple perquè, només trepitjar el plató, Sobera el va rebre amb un vídeo dels atacs d'Adara. Molinero ha estat especialment crítica amb la seva exparella, motivada més pel seu passat sentimental que pel concurs de Ghita. D'aquí que la resposta d'aquest fos significativament dura: "No sap acabar d'una altra manera", va sentenciar.

Álex va utilitzar la mateixa estratègia que Molinero i va esmentar el seu passat amorós per defensar-se d'ella. Tal com va insinuar, l'exhostessa se sent a gust en la polèmica i és incapaç d'acabar una relació de bones maneres. Amb tots els seus exnòvios, Adara ha acabat protagonitzant grans enfrontaments i ara li ha tocat a Álex Ghita.

"Ella és així, sabia que, si algun dia acabàvem, per la seva part seria així", va explicar a Sobera lamentant la situació. "Jo he tingut altres parelles i ens portem superbé", va assenyalar.

Álex Ghita sentencia a Adara Molinero

Adara va mantenir en un dels debats de Gran Hermano que se sentia utilitzada per Ghita. Va afirmar que l'entrenador personal l'estava usant per acaparar l'atenció en el concurs, i per això no deixava de mencionar-la.

Álex va veure aquestes declaracions, així com l'entrevista que Molinero va donar a ¡De Viernes!, parlant sobre el seu romanç. Després de veure les coses lletges que l'exhostessa va dir sobre ell, va arribar el torn de Ghita. Va explicar que no el sorprenia gens l'actitud d'Adara i va opinar que "segueix sent la mateixa rondinaire de sempre".

No obstant això, el programa encara li tenia preparat alguna cosa més, ja que Molinero no va ser l'única que va carregar contra ell. Elena Rodríguez, la mare d'Adara, també s'ha mostrat molt dura amb el que un dia va ser el seu gendre.

La reacció de l'entrenador va ser ferma i va reiterar que no el sorprenien gens aquelles imatges, encara que reconeixia que era "increïble". "Se superen dia a dia, no sé com ho fan, sembla que s'entrenen per a això", va afirmar.

El passat amorós d'Adara sempre ha estat envoltat de polèmica. Sembla que l'exhostessa no sap com acabar bé una relació i, avui dia, no manté una cordialitat amb les seves exparelles. El motiu pot ser que Molinero no té sort en l'amor i sempre acaba escollint els menys indicats per a ella.

Sigui com sigui, Álex sabia que seria impossible mantenir una amistat amb Adara després de la ruptura i no s'ha equivocat.