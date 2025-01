Maribel Nadal, germana de Rafa Nadal, fa el pas definitiu: 'És una gran…'

Després d'anys ocupant un discret segon pla, Maribel Nadal, germana de Rafa Nadal, fa el pas definitiu: ha concedit la seva primera entrevista. En ella, ha parlat sobre el paper important que exerceix en un dels majors projectes del seu germà: "Perpetuar el llegat de Rafa és una gran responsabilitat".

Durant tots aquests anys, i malgrat la seva discreció, Maribel ha estat un dels principals suports del tenista al llarg de tota la seva carrera professional. Tant és així que, durant les últimes dues dècades, ha estat al capdavant de la Rafa Nadal Academy.

Ara, després de la sonada retirada del seu germà, Maribel Nadal no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de concedir-li una entrevista al diari El Mundo. Durant la seva xerrada, la germana de Rafa Nadal ha parlat, entre altres coses, sobre quina és la seva missió com a subdirectora general:

"La veritat és que no soc gaire de càrrecs. El meu rol ha anat canviant i evolucionant amb el pas dels anys, però jo no em sento «subdirectora». Crec que soc una més de l'equip".

Maribel Nadal ha assegurat que, durant la seva jornada, s'encarrega de coordinar "amb les diferents àrees l'estratègia, la planificació i l'execució de projectes". Sobretot amb els departaments de "màrqueting, comercial i expansió internacional".

No obstant això, i encara que el que realment li agradaria és passar "el dia enganxada a les pistes de tennis i de pàdel", la realitat és que passa "moltes hores a l'oficina i de reunions".

Maribel Nadal concedeix la seva primera entrevista

Tal com ha apuntat el periodista Abraham P. Romero, en els últims anys, el major projecte de Rafa Nadal ha fet grans passos endavant. Tant és així que actualment s'ha convertit, no només en un important "centre tenístic", sinó també en "seu de tornejos i programes educatius".

Per això, no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Maribel Nadal en quin moment estan ara i quins són els seus actuals objectius. Qüestió que l'actual subdirectora general de la Rafa Nadal Academy no ha tardat a aclarir:

"Ha anat creixent molt des que vam obrir el 2016. Recordo que quan vam començar amb el projecte a l'oficina érem quatre persones i ara som més de 500".

A més, Maribel Nadal ha assenyalat que "és molt bonic veure tantes famílies confiar en nosaltres per a la formació dels seus fills, tant a nivell acadèmic com esportiu". "També veure molts jugadors amateurs que venen a gaudir de les nostres instal·lacions", ha afegit a continuació.

Després d'aquesta bonica confessió, la germana de Rafa Nadal ha assegurat que, "a Manacor, treballem molt dur per mantenir la qualitat del servei i l'ambient familiar que ens caracteritza". "Volem que tots se sentin com a casa seva", ha matisat.

D'altra banda, i després d'haver seguit la seva trajectòria professional, l'entrevistador no ha volgut deixar passar l'ocasió de preguntar-li a Maribel Nadal "de què se sent més orgullosa".

Després d'assegurar que se sent "molt feliç per la carrera que ha tingut Rafa" i "molt agraïda d'haver-la pogut viure tan de prop amb ell", ha estat molt clara:

"Però sobretot em sento orgullosa pel llegat que crec que ha deixat a nivell personal i humà. Per això, per a mi i per a l'equip és una gran responsabilitat intentar perpetuar el seu llegat amb l'acadèmia".