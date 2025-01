Ningú esperava la darrera confessió d'Adara Molinero sobre Álex Ghita: 'Em vaig sentir…'

Adara Molinero torna a deixar a més d'un sense paraules amb l'última i inesperada confessió que ha fet sobre el seu ex, Álex Ghita. Amb aquesta naturalitat que tant la caracteritza, la col·laboradora de televisió ha revelat com va viure ella l'enfrontament que van protagonitzar la seva mare i el concursant: "Em vaig sentir fatal".

Durant la seva estada a la casa de Guadalix de la Sierra, hem pogut veure a Álex parlant en diverses ocasions sobre la seva relació sentimental amb Adara. Una història d'amor plena d'alts i baixos que es va acabar definitivament durant l'estiu de 2024.

Com era d'esperar, les confessions d'Álex Ghita no van caure gens bé a Adara Molinero i el seu cercle més proper. Tant és així que, després de l'expulsió del concursant, es va generar una forta discussió entre ell i Elena Rodríguez.

"Ets un pocavergonya, ni sents ni pateixes. Has anat explicant el més gran d'ella per estar aquí, doncs ja ho tens. Oblida't d'ella", li va dir la mare de la col·laboradora al seu exgendre durant la gala de GH Dúo del passat dijous, 23 de gener.

Ara, una setmana després d'aquesta desagradable topada, ha estat la mateixa Adara Molinero la que ha fet un pas endavant per defensar públicament la seva mare. Moment que ha aprofitat per fer una última i inesperada confessió sobre Álex Ghita: "Em vaig sentir fatal".

Adara Molinero fa una inesperada confessió sobre Álex Ghita en ple directe

Aquest dimarts, 28 de gener, Adara Molinero ha acudit a l'última gala de GH Dúo: Límit 48 hores per pronunciar-se sobre el fort desacord d'Álex Ghita i la seva mare.

En quant Ion Aramendi li ha donat el torn, Adara Molinero no ha tingut cap problema a compartir amb tots els presents com va viure ella aquest desagradable moment:

"La vaig veure totalment dolguda, desbordada. No va saber gestionar el tema, em vaig sentir fatal. Hauria entrat a plató, l'hauria agafat i l'hauria tret amb tal de què no ho hagués seguit passant malament".

A més, i en un intent per no donar-li l'oportunitat a Álex Ghita de rèplica, Adara Molinero ha assegurat que "no li vull dir res, perquè és el que li agradaria".

D'altra banda, la influencer ha tornat a insistir que la seva "mare porta aguantant molt de dolor, que s'estigui parlant barbaritats de mi, està superada... És que no podia més". "A més, ell va gaudir, la provocava contínuament fins que ella ja no va poder més", ha afegit a continuació.

Tal com ha recordat Adara Molinero, Álex Ghita va arribar fins i tot a anomenar-la "senyora" de forma reiterada davant dels televidents i "va treure el meu pare i això va ser un cop baix. Un més dels seus".

"Aquest noi ha tret la metralladora i està disparant a tot el que pugui per poder tenir enfrontaments i poder seguir a la televisió. Aquesta és la seva estratègia", ha sentenciat Adara.