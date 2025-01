La inesperada confessió d'Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez a 'TardeAR'

El programa TardeAR ha començat amb una gran sorpresa. L'emissió ha arrencat amb la lectura de la carta oberta que Jorge Javier Vázquez ha escrit a la revista Lecturas sobre Ana Rosa Quintana. En ella, el presentador ha confessat sense embuts els seus sentiments cap a la seva col·lega televisiva.

“No puc amb ella, som la nit i el dia i cada vegada s'accentuen més les nostres diferències. L'escolto i se'm porten els dimonis. Em rebenta el cap”, ha escrit Jorge Javier a la seva carta.

Tanmateix, també ha reconegut una cosa inesperada. “Quan em trobo amb ella, m'oblido de tot això i em venen al cap tots els bons moments que hem viscut junts. Que han estat milers”, ha afegit.

Les paraules d'Ana Rosa Quintana sobre Jorge Javier Vázquez a TardeAR

Les paraules de Jorge Javier Vázquez han ressonat amb força al plató de TardeAR. Ana Rosa Quintana, lluny d'ignorar-les, ha pres la paraula i ha respost amb una confessió que ningú esperava. “Són més de 30 anys on hem estat junts, ens hem distanciat per coses absurdes i jo li ho he dit moltes vegades”, ha reconegut Ana Rosa Quintana.

Les seves paraules han sorprès l'audiència. La relació entre ambdós sempre ha estat marcada per la tensió i la rivalitat.

Tanmateix, Ana Rosa ha continuat amb la seva reflexió. “Hi ha hagut trets ben tirats. Nosaltres hem estat junts i separats tantes vegades”, ha afirmat.

Però la confessió no s'ha quedat aquí. Ana Rosa ha volgut destacar el valor de Jorge Javier Vázquez com a presentador.

Ana Rosa Quintana elogia Jorge Javier Vázquez a TardeAR

“Quan veig en Jorge, que per a mi és un gran comunicador del nostre país, jo li ho he dit. El seu és la rapidesa, la ironia, i li he dit que això no ho perdi. Ara crec que ho ha recuperat”, ha comentat amb sinceritat.

Per finalitzar, ha llançat una frase que ningú esperava escoltar. “Li tinc molt afecte”, ha assegurat Ana Rosa. Amb aquestes paraules, la periodista ha desmuntat la imatge d'enemistat irreconciliable que durant anys han mostrat davant el públic.

El que semblava un enfrontament etern ha donat un gir inesperat. Ambdós han demostrat que, més enllà de les seves diferències, s'admiren i es tenen afecte. Un moment televisiu que ha deixat a tothom sense paraules i que, sens dubte, serà recordat per molt de temps.