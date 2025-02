Miki Núñez commociona i confessa el seu drama més desconegut: 'Sentia fàstic'

Les inseguretats formen part de la vida de moltes persones, fins i tot d'aquelles que semblen tenir-ho tot. La societat imposa cànons de bellesa i èxit que afecten milions d'individus, fent-los dubtar de la seva pròpia imatge i autoestima.

Això no només passa en l'anonimat, sinó també entre les figures públiques que poden lluitar amb problemes interns desconeguts per a la majoria. Un clar exemple és el del cantant Miki Núñez, qui recentment ha compartit la seva dura experiència.

El drama més desconegut de Miki Núñez

Miki Núñez és conegut pel seu pas per Operación Triunfo i la seva presència a TV3 com a presentador a Zenit i Eufòria. La seva simpatia i energia sobre l'escenari han fet difícil imaginar que darrere d'aquesta imatge s'amagués un gran patiment.

En el programa Sense Ficció, en el documental titulat Sempre (im)perfectes, l'artista ha revelat el calvari que ha viscut des dels vuit anys. Tal com va manifestar, tot a causa de la seva relació amb el menjar i la seva percepció corporal. El testimoni del cantant va ser commovedor.

Núñez va confessar que, durant anys, sentia rebuig cap al seu propi cos i s'insultava a si mateix, arribant a convèncer-se que ningú l'acceptaria. "Cada vegada que em veia, sentia fàstic", va expressar amb sinceritat davant les càmeres de la televisió pública de Catalunya.

A més, va explicar que va adoptar comportaments nocius, com evitar menjar o fer-ho de manera extremadament lenta per controlar el seu pes. En algunes ocasions, fins i tot intentava induir-se el vòmit.

Miki Núñez visibilitza un problema silenciat

Miki Núñez va decidir compartir la seva història amb la intenció d'ajudar aquells que travessen situacions similars. "Veure que altres persones tenen els mateixos problemes et fa sentir més humà. No passa res, hi ha més gent amb aquest problema", va afirmar en el documental.

El seu testimoni forma part d'una conversa més àmplia sobre la pressió estètica i els estereotips de bellesa que afecten la societat. El programa va abordar temes com la grassofòbia, l'edatisme, les discapacitats físiques i el racisme.

Amb la seva valentia, Miki Núñez ha demostrat que ningú està exempt d'aquests problemes i que és fonamental parlar-ne per generar consciència i oferir suport a aquells que ho necessitin. Un fet que, a més, li ha servit per connectar encara més amb la seva audiència.