Joan Carles I rep un missatge de Bárbara Rey que pocs esperaven: 'Jo no soc...'

Bárbara Rey ha tornat a deixar tothom sense paraules amb l'últim i revelador gest que li ha enviat a Joan Carles I durant la celebració del seu 75è aniversari. Sense pèls a la llengua, la vedette li ha dedicat a l'emèrit una significativa cançó: "Jo no soc ni reina, ni ningú que li confronti, però segueixo sent el rei".

Aquest diumenge, 2 de febrer, Sofía Cristo va aconseguir sorprendre la seva mare amb la gran festa d'aniversari que li va organitzar a Madrid. Una cita a la qual, com era d'esperar, van acudir tots els amics i éssers estimats de Bàrbara.

Entre els assistents es trobaven les seves amigues de Marbella i la seva germana Petra, una cosa que Bárbara Rey no esperava i que li va fer especial il·lusió. Tant és així que, fins i tot, no va poder evitar deixar anar alguna llàgrima.

A més, rostres coneguts com Lydia Lozano, Eduardo Navarrete, Benita[Maestro Joao], Rappel, Pipi Estrada, Marlene Mourreau o Luis Rollán no es van voler perdre aquesta cita per res del món.

No obstant això, malgrat l'absència d'Ángel Cristo, el que realment va cridar l'atenció va ser el protagonisme inesperat que va tenir Joan Carles I. Entre bromes, Bárbara Rey va esmentar en diverses ocasions el monarca emèrit.

De fet, la vedette no va tenir cap problema a bromejar amb la possibilitat que s'hagués posat en contacte amb ella per felicitar-la. "No m'hauria quedat calba per res, hauria estat el correcte".

No obstant això, el moment més recordat d'aquesta festa d'aniversari va ser quan Bárbara Rey va delectar tots els seus convidats amb una actuació. Una performance que va estar plena d'indirectes cap a Joan Carles I.

Joan Carles I rep unes inesperades paraules de Bárbara Rey

Bárbara Rey no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de compartir la seva alegria amb tots els assistents al seu 75è aniversari. Tant és així que no va dubtar a amenitzar la seva festa com ella millor sap: a través de la música.

Bàrbara va pujar a l'escenari juntament amb un grup de mariachis per interpretar la famosa cançó de Vicente Fernández, Sigo siendo el rey. Encara que, això sí, va fer alguns canvis en la lletra per enviar-li un inesperat missatge a Joan Carles I.

Tal com es pot veure en el vídeo que ha publicat Europa Press, Bárbara Rey va decidir substituir la paraula "rei" per "reina" en algunes de les parts d'aquest tema. A més, no va tenir cap problema a mirar directament a la càmera mentre li dedicava aquesta indirecta a Joan Carles:

"Diràs que no em vas estimar, però estaràs molt trist. I avui no et casaràs... Amb diners i sense diners, faig sempre el que vull. I la meva paraula és la llei, jo no soc ni reina, ni ningú que li confronti, però segueixo sent el rei".