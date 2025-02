El missatge emotiu de Sofía Cristo a Bárbara Rey en el seu dia més especial: 'Ets…'

Avui és un dia molt especial per a Bárbara Rey. La vedette celebra el seu 75è aniversari aquest diumenge, envoltada de l'afecte dels seus éssers estimats i el suport incondicional dels seus seguidors. Sofía Cristo ha demostrat com dona suport a Bárbara Rey després d'enviar-li un missatge emotiu: "Ets llum".

No obstant això, aquesta data tan significativa arriba en un moment complicat per a l'artista, marcada pel distanciament amb el seu fill, Ángel Cristo. Des de fa més d'un any, mare i fill no es dirigeixen la paraula.

La relació es va trencar després que Ángel Cristo recorregués diferents platós de televisió, acusant la seva mare de no haver estat bona amb ell durant la seva joventut. Unes declaracions que van afectar profundament a Bárbara Rey, qui ha viscut moments molt durs a causa d'aquest conflicte familiar.

Sofía Cristo es manté al costat de Bárbara Rey

Però enmig de la tempesta, hi ha algú que mai l'ha deixat sola: la seva filla, Sofía Cristo. La jove ha demostrat en nombroses ocasions que recolza la seva mare en totes les seves decisions i que no comparteix les dures paraules del seu germà contra Bàrbara.

Fa tan sols uns dies, Bárbara Rey va visitar el plató de ¡De Viernes! per parlar sobre la seva complicada relació amb Ángel Cristo. Amb la sinceritat que la caracteritza, la vedette va confirmar que la situació continua sent tensa i que, avui dia, la reconciliació sembla llunyana.

Després del seu pas pel programa, va voler agrair als seus seguidors tot l'amor i el suport que li han brindat en aquest temps. A través de les seves xarxes socials, va compartir un missatge emotiu: "Com sempre us dic, gràcies per tot el suport, amor i l'afecte que rebo. Us estimo".

El missatge emotiu de Sofía Cristo a Bárbara Rey

No obstant això, el missatge que més ha emocionat a tothom ha estat el de Sofía Cristo. En un dia tan especial, Sofía va voler dedicar unes paraules plenes d'amor a la seva mare, Bárbara Rey, confirmant una vegada més el vincle indestructible que les uneix.

"Ets el més gran de la meva vida. T'estimo, mare. Ets llum", va escriure Sofía a les seves xarxes socials.

Amb aquestes paraules, Sofía Cristo deixa clar que el seu suport a Bárbara Rey és absolut. Mare i filla continuen unides, malgrat les dificultats familiars. Mentrestant, els seguidors de la vedette continuen mostrant-li la seva admiració i afecte en un dia tan significatiu per a ella.

Bárbara Rey celebra els seus 75 anys amb la certesa que, encara que ha travessat moments durs, sempre comptarà amb l'amor incondicional de la seva filla i l'escalfor del seu públic.