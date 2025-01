Ágatha Ruiz de la Prada rep un missatge dur de Bárbara Rey: 'Una que no es dutxa'

Bárbara Rey ha tornat a les xarxes socials per sentenciar les declaracions que Ágatha Ruiz de la Prada ha fet durant la seva última intervenció televisiva. Aquesta coneguda vedette no ha tingut cap problema a enviar-li un missatge dur a través del seu perfil d'Instagram: "Vius com una que no es renta, que no es dutxa".

El passat dissabte, 18 de gener, la dissenyadora de moda va acudir al programa Fiesta per promocionar el seu últim llibre, Todo por un plan. Durant la seva visita al plató de Telecinco, va parlar també sobre el moment personal que actualment està travessant.

Ágatha Ruiz de la Prada no va tenir cap problema a assegurar que, d'aquí a poc, té pensat canviar el seu lloc de residència. Moment en què es va produir el desafortunat comentari pel qual ara és durament criticada a les xarxes socials.

Tal com ella mateixa va confirmar, encara no estava instal·lada a la seva nova llar, motiu pel qual actualment viu a casa seva "vella", la qual està totalment "desmantellada". "Visc com les gitanes, no tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà", va afegir a continuació.

Com era d'esperar, les paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada no han trigat a generar un gran enrenou a les xarxes socials. De fet, rostres tan coneguts com la cantant Lolita no han trigat a carregar durament contra ella a través del seu perfil d'Instagram.

Només unes hores després, la filla de 'la Faraona' ha compartit un revelador post amb tots els seus seguidors. En ell, es pot veure el fragment d'aquesta entrevista juntament amb la seva pròpia reflexió sobre el que ha succeït: "T'has passat 100 pobles. Prou de racisme".

Una publicació que no ha passat desapercebuda per a Bárbara Rey. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'enviar-li un missatge dur a Ágatha Ruiz de la Prada. "Vius com una que no es renta", ha assegurat de forma taxativa l'artista.

Bárbara Rey carrega durament contra Ágatha Ruiz de la Prada

Només fer-se ressò de la publicació de Lolita a Instagram, Bárbara Rey no ha dubtat a reaccionar davant la resta d'aquesta comunitat. Moment que ha aprofitat per sentenciar el desafortunat comentari que ha fet Ágatha Ruiz de la Prada:

"Les meves amigues gitanes tenen cuina, lavabo, sofà i són molt netes. Si vius així, no vius com una gitana, vius com una que no es renta, que no es dutxa, que no cuina... O sigui, una mica marraneta més aviat, no com una gitana".

Tanmateix, Bárbara Rey no ha estat l'única en reaccionar a les paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada. Tant és així que altres rostres coneguts, com l'actor i director Paco León, també han decidit donar suport al post de Lolita:

"El racisme està en tot, en què ni s'adoni de la barbaritat que ha dit. Que Emma tampoc li assenyali l'ofensiu del comentari. Que hi hagi gent que li sembli treure de context ofendre's".

Per la seva banda, la mateixa Lolita s'ha mostrat molt crítica amb la dissenyadora de moda. "La veritat, et considerava una dona íntegra, però veig que no", ha assegurat en la seva publicació. "Quina decepció... Soc gitana i no m'agraden aquests comentaris ni que una presentadora els deixi passar", ha afegit a continuació.