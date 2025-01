Pocs esperaven el que la reina Sofia ha fet amb Joan Carles I: és molt emocionant

La relació de la reina Sofia amb Joan Carles I fa anys que afirmen que és inexistent. Tant és així que no va estar present en el seu últim aniversari a Abu Dhabi. Per això ningú s'esperava el que ha fet ara amb l'emèrit: trucar-li per interessar-se per la seva salut.

Fa dies que es rumoreja que l'estat de Joan Carles és molt delicat i que la seva salut s'ha deteriorat. Atès que no va anar a veure'l pel seu 87 aniversari, ha atès la petició de la seva filla Elena de telefonar-li per parlar amb ell.

La reina Sofia té un gest inesperat amb Joan Carles I

La reina Sofia i Joan Carles I estan travessant uns moments molt complicats per temes completament diferents. En el cas de la mare de Felip, la situació de la seva germana Irene de Grècia la té molt trista i preocupada. En el cas de l'emèrit, és la seva pròpia salut el que ha acaparat l'interès mediàtic.

Es rumoreja que l'estat de salut de Joan Carles és molt delicat i que, d'un temps ençà, ha empitjorat notablement. Ha estat aquesta situació el que ha fet que la reina Sofia tingui un gest amb el seu marit. El que ha fet l'emèrita ha estat trucar-li per interessar-se per ell.

Tanmateix, aquest pas de la mare de Felip no ha estat per iniciativa pròpia. Fa temps que la relació amb Joan Carles és inexistent i que les seves vides segueixen camins diferents. Tant és així que la reina Sofia no va estar present en el seu 87 aniversari celebrat a Abu Dhabi.

És per això que, el fet que ara li hagi trucat per saber com està arran de les últimes informacions, hagi sorprès. La principal artífex d'aquesta trucada ha estat la seva filla Elena, qui ha posat la seva mare en antecedents. La infanta ha convençut la reina Sofia per realitzar aquesta trucada i ella no s'ha negat a fer-la.

La reacció de Sofia revela que la situació de Joan Carles és realment delicada. Tant per a fer que la seva dona aixequi el telèfon per parlar amb ell després de les últimes polèmiques amb Bárbara Rey.

La reina Sofia i Joan Carles I s'enfronten als seus moments més difícils

La reina Sofia i Joan Carles I viuen moments difícils que han generat alarma i dels quals diversos mitjans s'han fet ressò recentment. L'avançada edat de l'emèrit ha agreujat els seus problemes de salut que comencen a ser veritablement preocupants.

Com igual d'angoixant és la tristesa en què porta mesos submergida la reina Sofia per la salut de la seva germana Irene. Ella és l'única que li fa companyia a la Zarzuela, però d'un temps ençà, la distància s'ha imposat entre elles. La infanta ha experimentat una davallada física alarmant que ha limitat completament els seus moviments.

Ara, a aquesta preocupació se li ha unit la de Joan Carles que, malgrat no viure junts, continua sent el seu marit. La manera de ser de Sofia li impedeix desvincular-se completament de la situació del seu marit i ha accedit a interessar-se per ell.

Tot això malgrat que, molt abans que es traslladés als Emirats Àrabs, la seva relació ja no era bona. "No dormien junts, no compartien habitació", va revelar el que va ser ajudant de Sofia durant anys.

Tal com expliquen, la mare de Felip sempre ha estat coneixedora de les 'amigues especials' de les quals s'envoltava el seu marit. Això no ha impedit que el fet que sortissin a la llum, li provoqués una gran "tristesa" i es refugiés en la seva família. Tanmateix, malgrat el viscut en el passat i les polèmiques actuals, Sofia ha sorprès amb aquest inesperat gest cap a Joan Carles.