Sofía Cristo, filla de Bárbara Rey, y la notícia sobre la guerra familiar: 'Tan de bo'

Durant la seva última aparició pública, Sofía Cristo ha deixat tothom sense paraules amb l'última bomba que ha deixat anar sobre la seva sonada guerra familiar. La DJ no ha tingut cap problema a assegurar davant la premsa que "tant de bo" aquesta desagradable situació acabi com més aviat millor.

Ha passat més d'un any des que Ángel Cristo es va asseure per primera vegada en un plató de televisió per posar entre les cordes la seva mare. En aquest temps, l'exsupervivent ha explicat, entre moltes altres coses, com ha estat la seva relació amb Bárbara Rey o algunes dades sobre el xantatge que li va fer a l'emèrit.

Des de llavors, el creuament de retrets entre els membres d'aquesta mediàtica família ha estat constant. Tant és així que, fins i tot, Sofía Cristo va arribar a anunciar públicament que ella i la seva mare prendrien mesures legals contra el seu germà.

Ara, dies després de l'última entrevista televisiva de Bárbara Rey, la DJ ha reaparegut públicament. Aquest dijous, 23 de gener, la jove ha acudit a Torrevieja se vive, una festa que ha organitzat el dissenyador Eduardo Navarrete per promocionar aquesta localitat a FITUR.

Com era d'esperar, Sofía Cristo no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels mitjans de comunicació, entre elles, les relacionades amb la seva sonada guerra familiar.

Després d'assegurar que no té res a dir de la defensa de la seva mare a ¡De Viernes!, la jove ha deixat molt clar que la seva reconciliació amb Ángel Cristo és impossible. No obstant això, té l'esperança que en algun moment la pau torni a regnar dins de la seva família.

Sofía Cristo deixa anar una bomba relacionada amb la guerra protagonitzada per Bárbara Rey i Ángel Cristo

Sofía Cristo ha estat l'encarregada de posar música a aquest important esdeveniment en què, a més, ha coincidit amb Jenny Llada, l'actual enemiga de Bárbara Rey. No obstant això, i malgrat la seva missió, no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels reporters.

En tot moment, i en un intent per no generar més polèmica, la filla de Bárbara Rey ha evitat pronunciar-se sobre algunes de les preguntes relacionades amb la seva guerra familiar. No obstant això, ha deixat entreveure que ja no considera Ángel Cristo part de la seva família:

"Tinc el focus superposat en el meu camí, que és la meva trajectòria professional. Una família que vull i adoro, que és la meva mare, els amics que jo he triat i la meva parella, que és la persona que em pren de la mà cada dia... I la meva gata, perquè Adelita ja se n'ha anat".

A més, Sofía Cristo no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'assegurar que no creu en les segones oportunitats. D'aquesta manera, ha tancat la porta a una possible reconciliació amb el seu germà.

No obstant això, la filla de Bárbara Rey ha afegit que li agradaria acabar amb aquesta guerra d'una vegada per totes: "Per Déu, tant de bo. No cal signar, és clar. Sí, sí".