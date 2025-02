Sorpresa total amb el que ha succeït entre Carles III i el príncep Harry: és seriós

Carles III i el príncep Harry es troben en plena batalla per acaparar l'interès mediàtic. L'últim que ha succeït entre ells té a veure amb els documentals sobre les seves respectives vides. El monarca anglès ha donat el vistiplau a una coneguda plataforma per gravar el seu propi docureality, com en el seu dia va fer el seu fill Harry.

El que suposa un nou cop per als ducs de Sussex i una cosa molt seriosa que dificulta l'acostament. El fet que Carles gravi el seu propi documental posa en risc el del príncep Harry, l'estabilitat econòmica del qual penja d'un fil. Segons mitjans anglesos, els ducs de Sussex travessen problemes de diners i la incursió de Carles III a televisió podria afectar els seus interessos.

Carles III dona un cop mestre al príncep Harry

Carles III ha pres una decisió inesperada que ha posat en escac la seva relació amb el príncep Harry. En plena batalla contra el càncer, el monarca anglès vol que el seu llegat romangui més enllà dels seus successors i que sigui accessible a tothom.

Per a això, el sorprenent que ha succeït és que Carles III ha donat el vistiplau perquè es gravi un documental sobre ell. El que sembla una decisió sense transcendència, la veritat és que és una cosa molt seriosa que complica la reconciliació amb el príncep Harry. El motiu no és altre que el monetari i la repercussió que la sèrie de Carles III pot tenir en els ducs de Sussex.

Fa un temps, Harry i Meghan van gravar un documental per a Netflix on van compartir els seus problemes dins de la Família Reial britànica. Va ser un autèntic rebombori mediàtic i el que va provocar la ruptura definitiva amb els Windsor. Molts mitjans es van fer ressò d'ell i van donar suport als ducs de Sussex en la seva decisió.

No obstant això, ara el moviment de Carles III promet complicar-li les coses al seu fill petit. L'interès per veure una cara desconeguda del rei anglès és màxim, sobretot ara que es troba en un moment delicat de salut. Aquest interès suposa un risc per al príncep Harry l'economia del qual, segons The Mirror, no travessa pel seu millor moment.

El documental del seu pare faria perdre valor al seu amb Meghan i deixarien de guanyar grans quantitats de diners. Un cop mestre molt seriós per al matrimoni l'estabilitat econòmica del qual penja d'un fil.

Carles III fa competència al príncep Harry

Al príncep Harry li ha sortit un dur competidor que no s'esperava. El seu propi pare s'ha sumat a l'onada dels documentals i ha donat el vistiplau per fer el seu propi. Això sí, el fil conductor serà el seu regnat i la seva lluita per la sostenibilitat.

Tal com expliquen des del Regne Unit, estarà basat en el llibre que el mateix Carles va publicar el 2010 sobre la natura. La seva finca a Escòcia és l'emplaçament perfecte per donar-li forma i ja ha començat la gravació.

Un altre detall curiós és la plataforma que ha adquirit els drets: Amazon Prime. El pare del príncep Harry ha seguit el seu camí, descartant productores nacionals i decantant-se per una altra més atractiva.

En el passat, Harry i Meghan van escollir Netflix, però Carles III ha optat per la competència directa per incrementar més el seu interès. Amb això, rebaixa l'impacte del documental dels ducs de Sussex i pretén reforçar la seva imatge com un rei compromès amb el medi ambient.

La guerra mediàtica ha arribat fins al palau de Buckingham i el marit de Camila Parker no pensa posar les coses fàcils. Tot això malgrat que els ducs de Sussex afronten una mala ratxa i comencen a tenir problemes de finances.