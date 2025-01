Gir de 180º: confirmen el que molts sospitaven de Roberto Leal i Sonsoles Ónega

Es confirma una inesperada notícia sobre Roberto Leal i Sonsoles Ónega que, sens dubte, provocarà un gir de 180 graus. I és que acaba de confirmar-se el que molts sospitaven: la presentadora mesurarà les seves forces per última vegada amb Ana Rosa Quintana, la seva major rival televisiva.

Durant més d'un any, aquestes dues conegudes presentadores de televisió han estat competència directa. I tot després de la inesperada decisió que Mediaset Espanya va prendre fa diversos mesos amb la seva ‘reina dels matins’.

Va ser el passat 19 de setembre quan Ana Rosa es va posar al capdavant de TardeAR. Un format vespertí que, des d'aquell dia, s'emet en la mateixa franja horària que Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega.

L'empresa de Fuencarral va posar en marxa aquesta estratègia per intentar fer ombra a la companya de Roberto Leal i tornar a liderar les audiències de la tarda. No obstant això, i després de no aconseguir el seu objectiu, Telecinco ha decidit fer nous canvis en la seva graella.

Tal com s'ha confirmat ja, Ana Rosa Quintana torna el pròxim 3 de febrer als matins amb El Programa de Ana Rosa. Mentrestant, TardeAR quedarà en mans de Verónica Dulanto i Frank Blanco.

Tanmateix, això no significa que Sonsoles Ónega i la seva rival no tornin a mesurar les seves forces per última vegada. Abans d'aquesta reestructuració televisiva, tindran un últim duel entre elles en horari de màxima audiència.

I és que, aquest divendres, 31 de gener, ambdues presentadores de televisió es convertiran en les protagonistes indiscutibles dels programes nocturns d'Antena 3 i Telecinco, respectivament.

Es confirma el que molts sospitaven

Per primera vegada, Ana Rosa Quintana s'asseurà al plató de ¡De Viernes! en qualitat d'invitada. Durant la seva intervenció, la periodista compartirà amb Santi Acosta i Beatriz Archidona tots els detalls del seu retorn als matins de Telecinco.

Una cita que es produirà aquest mateix divendres, 31 de gener, a partir de les 22:00 hores. Per la seva banda, Sonsoles Ónega tindrà una aparició especial a El Desafío, programa d'Antena 3 conduït per Roberto Leal.

Com cada setmana, una celebritat de la cadena participa en un dels desafiaments físics o d'habilitat de la nit. I en aquesta ocasió li ha tocat el torn a la presentadora de Y ahora Sonsoles.

En el seu repte, Sonsoles Ónega haurà de pujar a una carregadora. La prova es diu Fast and Furious, i el seu objectiu serà superar la marca que Mario Vaquerizo va aconseguir fa un temps.

Tal com s'ha confirmat ja, la presentadora donarà un gran nombre de voltes en el vehicle. No serà un repte senzill, i tot pel pes de la carregadora. No obstant això, la companya de Roberto Leal donarà el millor de si mateixa per aconseguir-ho.