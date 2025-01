Això és el que ha dit Sonsoles Ónega en saber que ha expulsat Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega ha deixat a més d'un sense paraules en conèixer que, després d'una dura lluita per liderar l'audiència, ha aconseguit expulsar Ana Rosa Quintana de les tardes. "Parleu, si us plau", és el primer que ha dit la presentadora de televisió.

Va ser el passat 19 de setembre de 2023 quan TardeAR va començar a formar part de la graella de Telecinco. Estratègia que Mediaset España va posar en marxa per intentar liderar la franja vespertina de la televisió del nostre país.

Durant tots aquests mesos, Sonsoles Ónega i Ana Rosa Quintana han mesurat les seves forces davant els televidents, però ara s'ha confirmat que aquesta dura batalla ha arribat a la seva fi.

Tal com s'ha confirmat aquest dimecres, 22 de gener, la mítica presentadora de Telecinco recuperarà el seu horari habitual a partir del pròxim dilluns, 3 de febrer. D'aquesta manera, la que va ser la indiscutible 'reina dels matins' abandona les tardes després de no aconseguir derrotar la seva principal rival.

Una notícia que, com era d'esperar, no ha trigat a ressonar amb força. Tant és així que la mateixa Sonsoles Ónega s'ha assabentat de tots els detalls, en directe, durant l'última emissió del seu programa.

La presentadora estava entrevistant el perruquer Manuel Zamorano quan ha començat a fer diversos gestos. Un estrany comportament que ha deixat entreveure que li estaven comunicant alguna cosa des de la direcció de Y ahora Sonsoles.

No obstant això, no ha estat fins uns segons després quan ha quedat al descobert tota la veritat. Sense previ avís, Sonsoles Ónega s'ha aixecat del seu sofà i ha abandonat el plató. "Parleu, si us plau", els ha demanat als seus companys.

Sonsoles Ónega fa una petició als seus companys en assabentar-se del que ha passat amb Ana Rosa Quintana

Després d'uns minuts fora de càmera, i després de ser informada de l'última decisió que ha pres Telecinco amb Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega ha tornat al seu lloc.

Com era d'esperar, les reaccions dels seus companys no s'han fet esperar. Tant és així que Pilar Vidal, Nacho Gay, Paloma García Pelayo i Isabel González no han estat capaços d'ocultar la seva cara de sorpresa en assabentar-se d'aquesta inesperada notícia.

Davant la reveladora reacció dels seus col·laboradors, Sonsoles Ónega s'ha portat el dit a la boca, demanant-los que guardessin silenci per l'expulsió d'Ana Rosa Quintana de les tardes.

A més, i com si res hagués passat, la presentadora ha decidit seguir endavant amb l'entrevista a Manuel Zamorano. L'estilista ha acudit al plató per explicar el seu últim desacord amb Ágatha Ruiz de la Prada.