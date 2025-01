Sorpresa amb el nou missatge de Pablo Iglesias a Ana Rosa Quintana: 'És difícil'

Pablo Iglesias ha volgut aprofitar una de les seves últimes intervencions televisives per llançar un nou missatge sobre Ana Rosa Quintana. L'exlíder de Podemos ha sorprès els televidents en assegurar que "últimament és difícil esmentar el seu nom a la tele".

El passat 15 de gener, Risto Mejide i Irene Montero van protagonitzar una gran bronca durant l'emissió del programa Todo es mentira. Aquell dia, el debat va girar al voltant de Daniel Esteve. I tot després que el líder de Desokupa demandés l'eurodiputada per acusar-lo de dirigir una "banda de neonazis".

El format va voler conèixer la versió de la dona de Pablo Iglesias, qui va entrar en directe a través d'una videotrucada. No obstant això, el que ningú s'esperava era que la política anava a carregar durament contra la presentadora Ana Rosa Quintana:

"Hi ha senyores com Ana Rosa Quintana que els porta als seus programes per legitimar aquestes bandes de neonazis". Com era d'esperar, el presentador no va trigar a sortir en defensa de la seva companya de cadena.

"El dia que estigui ella aquí, li dius el que vulguis a la cara, però no m'ho diguis a mi.[...]Entens que jo no et deixi que vinguis aquí a llançar el teu míting? Perquè el que fas és llançar un míting contra persones que no es troben al plató".

Aquest desagradable enfrontament va acabar amb Irene Montero tallant la connexió de manera abrupta i visiblement enfadada. Ara, dies després d'aquest desagradable enfrontament, Pablo Iglesias ha fet un pas endavant.

Aquest dimecres, 29 de gener, l'expolític ha acudit a 59 segons, programa d'actualitat de La 2 dirigit per Gemma Nierga, per participar en el seu debat de la nit. Una tertúlia que, en aquesta ocasió, ha girat al voltant del paper que els joves exerceixen en la política actual.

No obstant això, Pablo Iglesias ha aprofitat l'ocasió per carregar contra Ana Rosa Quintana. Tant és així que no ha tingut cap problema a treure a col·lació el seu nom durant aquest debat: "És difícil esmentar el seu nom a la tele".

Pablo Iglesias sorprèn amb un nou missatge sobre Ana Rosa Quintana

Després del problema que ha tingut la seva parella per culpa de Ana Rosa Quintana, a Pablo Iglesias no li ha tremolat el pols a l'hora de posar la presentadora sobre la palestra.

Durant la seva participació a 59 segons, l'expolític ha parlat sobre el paper de la joventut en la política i sobre qui són, segons ell, els veritables "enemics dels joves".

Pablo Iglesias no ha tingut cap problema a assenyalar els "youtubers i influencers d'ideologia d'ultradreta". "Van de patriotes i, tan aviat com poden, se'n van a Andorra per no tributar al seu país", ha afegit a continuació.

A més, considera que altres dels enemics dels joves són "el banquer, el defraudador fiscal, el que té un 'gran sou' i s'emporta els comptes a Suïssa". Moment en què el nom d'Ana Rosa Quintana ha sortit a relluir.

Pablo Iglesias ha assegurat que en aquesta gran llista també es troben aquelles persones que "tenen un munt d'inquilins joves pagant-los la hipoteca tenint vuit pisos". "Com Ana Rosa, que últimament és difícil esmentar el seu nom a la tele", ha matisat a continuació.