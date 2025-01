La peculiar reacció de Belén Esteban davant l'últim d'Ana Rosa Quintana

Belén Esteban no ha tingut cap problema a reaccionar en ple directe a la darrera informació que ha transcendit sobre Ana Rosa Quintana. Tant és així que, quan li han preguntat si creu que la comunicadora tornarà a ser 'la reina dels matins', ella ho ha tingut molt clar: "Negatiu".

Dimecres passat, 22 de gener, Ana Rosa va deixar tots els espectadors sense paraules en anunciar el seu inesperat retorn als matins de Telecinco.

"Vull donar una notícia que afecta TardeAR: Torno als matins de Telecinco. Me n'he assabentat aquest matí i és una estratègia de programació d'aquesta cadena.[…]És una reorganització, però al final segueixen més o menys la mateixa estructura, llevat que torna El Programa de Ana Rosa", va anunciar.

Segons s'ha confirmat, a partir del 3 de febrer, Ana Rosa Quintana recuperarà l'horari que tenia abans d'aquell 19 de setembre de 2023, dia que es va estrenar TardeAR.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran enrenou. Tant és així que molts parlen, fins i tot, d'una victòria per part de Sonsoles Ónega davant la seva major rival televisiva.

Per la seva banda, el programa Ni que fuéramos també ha dedicat part de la seva darrera emissió a analitzar i comentar l'inesperat retorn d'Ana Rosa Quintana als matins.

Des que els col·laboradors van ser expulsats de Telecinco, s'han mostrat molt crítics amb els treballadors de la cadena, i en aquesta ocasió no seria diferent. Prova d'això és la reacció que ha tingut Belén Esteban quan li han preguntat al respecte.

La reacció de Belén Esteban davant el que ha passat amb Ana Rosa Quintana no ha passat desapercebuda

Aquest dijous, 23 de gener, Belén Esteban i la resta de l'equip de Ni que fuéramos han dedicat part de la seva darrera emissió a comentar les novetats sobre Ana Rosa Quintana.

Tanmateix, i encara que tots han opinat sobre el retorn de la presentadora als matins de Telecinco, el que més ha cridat l'atenció ha estat la reacció de l'empresària.

I és que, quan Kiko Hernández li ha preguntat si creu que Ana Rosa Quintana "tornarà a ser la 'reina dels matins'", Belén Esteban ha estat molt clara al respecte. "Negatiu", ha assegurat la tertuliana, mentre es llimava una de les seves ungles.

Com era d'esperar, la reacció de la 'princesa del poble' no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris de les xarxes socials. Tant és així que molts d'ells han volgut posar sobre la palestra el divertit humor de la col·laboradora:

"El que he rigut avui amb Belén, ha estat fantàstica amb aquest humor que té". Altres, en canvi, han bromejat amb el futur que li espera a Ana Rosa. "FracasAR també al matí", ha escrit un altre usuari de X.

Tanmateix, hi ha qui ha aprofitat l'ocasió per carregar contra l'organització d'aquest conegut programa de Ten i l'actitud d'alguns dels seus col·laboradors habituals:

"Haurien de preocupar-se més pel que permeten vostès en el programa a Víctor Sandoval i no per la cadena de davant. No demanen disculpes per les actituds de Víctor… Consells venc que per a mi no tinc".