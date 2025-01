Primeres paraules d'Ana Rosa Quintana després de ser acomiadada de les tardes de Telecinco

Ana Rosa Quintana ha sorprès la seva audiència amb unes declaracions molt esperades. La presentadora ha confirmat en el seu programa l'última hora sobre la seva vida laboral. Amb el seu característic estil, ha comunicat una decisió que marcarà el futur dels matins i tardes de Telecinco.

En un anunci realitzat en ple directe, Ana Rosa ha informat que tornarà als matins de Telecinco a partir del pròxim 3 de febrer. Aquesta notícia ha arribat com un regal per als seus seguidors, ja que el seu retorn coincideix amb el 20è aniversari de El Programa de Ana Rosa.

Encara que el seu retorn als matins és un fet, TardeAR seguirà en actiu. La franja vespertina de Telecinco tindrà un nou equip de presentadors: Verónica Dulanto i Frank Blanco. Tots dos prendran les regnes del programa, garantint la seva continuïtat i l'entreteniment que els espectadors esperen.

Primeres paraules d'Ana Rosa Quintana després de confirmar-se el seu acomiadament de les tardes de Telecinco

La comunicació d'aquesta decisió ha ocorregut durant l'emissió de TardeAR. Els col·laboradors, curiosos i una mica inquiets, no han trigat a preguntar a Ana Rosa sobre el futur dels seus llocs de treball.

Amb humor i espontaneïtat, la presentadora ha bromejat dient: “Això és un xoc, encara no sé res”. Les seves paraules han arrencat rialles al plató, però també han deixat entreveure la incertesa que ha envoltat aquesta decisió de la cadena.

“Ja està comunicat. Quan sàpiga més coses, us aniré explicant”, ha confessat. Ana Rosa Quintana ha explicat que la decisió ha estat presa directament per la direcció de Telecinco i que ella no disposa de més informació sobre el tema.

Malgrat això, la seva actitud ha estat positiva, i ha compartit una reflexió que ha generat admiració: “Els trens passen i cal pujar-hi a veure on et porten”.

Ana Rosa Quintana està molt feliç per aquest nou canvi

Ana Rosa Quintana ha deixat clar que se sent molt feliç per aquesta nova etapa. Poder tornar als matins suposa per a ella un repte il·lusionant i una oportunitat per connectar de nou amb el seu públic matinal.

Mentrestant, l'equip de TardeAR ha mostrat el seu suport incondicional. Verónica Dulanto i Frank Blanco han agraït la confiança dipositada en ells i han expressat el seu compromís de mantenir el nivell d'excel·lència del programa.

El retorn d'Ana Rosa Quintana als matins promet ser un esdeveniment en la història de la televisió. TardeAR mentre obre un nou capítol sota la conducció de Dulanto i Blanco. Sens dubte, una decisió que donarà molt de què parlar.