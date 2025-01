Ningú esperava la confessió d'Antonio Resines a 'Y ahora Sonsoles': 'Em considero…'

Antonio Resines ha visitat el plató de Y ahora Sonsoles per promocionar la seva nova pel·lícula, Mikaela. Un thriller en què l'actor ha interpretat un home atrapat en un temporal de neu on es produeix un robatori, el seu personatge ha de resoldre el misteri. La pel·lícula ha generat gran expectació i Resines ha deixat a tothom sorprès en l'entrevista en confessar que: "Em considero com Liam Neeson".

L'actor ha començat la seva promoció amb una frase clara però contundent: “Que aneu a veure Mikaela, que és un pel·lículon”, ha confessat Resines. Amb el seu característic humor, ha compartit la maratoniana jornada que ha viscut.

“63 programes he fet avui, he fet fins i tot el temps amb Roberto Brasero. Parlant de temporals, s'ha acabat Herminia, arriba IVO i no us podeu perdre Mikaela”, ha dit Resines. L'actor ha encadenat la promoció amb el temporal de fred que ha assotat Espanya en els últims dies.

Ningú esperava la confessió d'Antonio Resines a Y ahora Sonsoles

No obstant això, ningú ha esperat la confessió que ha fet després d'escoltar les paraules de la presentadora, Sonsoles Ónega. La periodista ha comparat Resines amb Tom Cruise, però l'actor ha sorprès a tothom amb la seva resposta.

“Jo em considero més Liam Neeson”, ha dit, provocant el riure al plató. La seva afirmació ha causat sorpresa, però també ha deixat clar el to i l'energia amb què ha afrontat el seu paper a la pel·lícula.

A més, Resines ha parlat sobre les exigències físiques del rodatge. “La pel·lícula tenia exigències físiques, però no m'he preparat”, ha confessat. Tot i això, Antonio Resines ha assegurat que segueix en plena forma i que tot el que ha fet al rodatge ha estat de collita pròpia.

Antonio Resines ha mostrat el seu gran humor a Y ahora Sonsoles

L'actor ha detallat algunes de les escenes més complicades i ha recordat anècdotes del set que han fet riure al públic i als col·laboradors del programa.

El bon humor i la naturalitat de l'actor han estat els protagonistes de la seva visita al programa. L'expectació per Mikaela ha crescut i la seva carismàtica promoció ha deixat a tothom amb ganes de veure-la a la gran pantalla.

Resines ha agraït el suport del públic i ha promès que la pel·lícula no decebrà. La seva visita ha estat una de les més comentades del programa, deixant una estela de rialles i entusiasme per la seva nova aventura cinematogràfica.