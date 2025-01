L'últim sobre Antonio Tejado i María del Monte sorprendrà a tothom: 'Molt rellevant'

Últim gir en el cas d'Antonio Tejado i María del Monte després de la seva imputació per l'assalt a l'habitatge de la seva tia. El judici està pròxim a celebrar-se i el magistrat ha sol·licitat una prova “molt rellevant”, per aclarir la culpabilitat o no de Tejado. Es tracta de la informació continguda en el telèfon mòbil d'un dels acusats.

El jutge ha requerit el bolcat complet de tota la informació del dispositiu el contingut del qual és “una prova essencial” per al cas. Això podria delimitar el grau d'implicació d'Antonio en l'assalt i si va ser o no l'“autor intel·lectual”, del mateix.

Última hora sobre Antonio Tejado i María del Monte

Comença el compte enrere per al judici que enfrontarà Antonio Tejado amb María del Monte per l'assalt a la casa de l'artista. La investigació aprofita al màxim les últimes dades per començar el judici que es preveu d'aquí a unes setmanes.

En aquest sentit, l'últim que se sap sobre Tejado i la cantant és la petició que ha realitzat el magistrat. El jutge ha demanat el bolcat immediat del contingut del telèfon d'un dels sospitosos. Tal com ressalten, es tracta d'“una prova essencial i molt rellevant”, per esclarir la culpabilitat o no d'Antonio.

El nebot de María del Monte, posat en llibertat condicional, va ser el primer a prestar el seu dispositiu per al seu bolcat. En ell, es van trobar converses amb la seva tia on insistia a conèixer els seus moviments i els seus objectes de valor. El que va donar peu a pensar que Tejado estava obtenint informació de valor per als assaltants, d'aquí que fos assenyalat com “autor intel·lectual”.

Fernando Velo sosté la innocència del seu client i afirma que no té res a veure amb la resta d'acusats. No obstant això, s'ha pogut confirmar que Tejado sí que va parlar amb ‘El Ruso’, el suposat líder de la banda i una tercera persona també implicada. És aquest altre subjecte al qual el magistrat ha instat a posar a disposició el seu telèfon mòbil per bolcar el seu contingut.

“És una prova essencial i molt rellevant per a la resolució del fons de l'assumpte”, sostenen des del Diario de Sevilla. Amb aquest bolcat es podria conèixer quines persones van participar en l'assalt i la posterior “distribució dels objectes sostrets”.

Compte enrere per a María del Monte i Antonio Tejado

Des que va ser posat en llibertat condicional, Antonio Tejado ha mantingut un perfil baix davant els mitjans de comunicació. El sevillà ha anat a signar cada dues setmanes als jutjats de Sevilla, però mai ha respost a les preguntes de la premsa.

El seu silenci contrasta amb les vegades en què, estant a la presó, va clamar per la seva innocència i va denunciar l'assetjament al qual era sotmès. El col·laborador ho ha posat tot en mans del seu advocat, qui manté que tot el que assenyala a Antonio són “meres conjectures”.

Segons el lletrat, no hi ha proves fermes que apuntin que el seu client ha estat d'alguna manera involucrat en l'assalt. D'altra banda, María del Monte confia en la justícia i creu fermament que tot se solucionarà de manera satisfactòria. Sobre si opina que el seu nebot ha pogut ser l'“autor intel·lectual”, prefereix esperar a la resolució del judici.

Un judici que es preveu per a d'aquí a molt poques setmanes i al qual ara se sumarà una última prova “molt rellevant”. Tal com s'ha sabut, no ha estat fàcil obtenir aquest dispositiu mòbil i es va haver d'ordenar “per la força bruta”. El que incrementa l'interès sobre la informació que en ell pugui haver-hi.

El 28 de febrer es tancarà la fase d'instrucció i s'adjudicarà una data per al judici oral. Per tant, ja falta menys per conèixer si Antonio Tejado és declarat culpable o no.