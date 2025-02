Gerro d'aigua freda amb el que Paloma García-Pelayo ha descobert sobre Anabel Pantoja

Paloma García-Pelayo ha deixat els teleespectadors sense paraules amb l'últim que ha descobert sobre Anabel Pantoja i la investigació que recau sobre ella i David Rodríguez. Tal com ha assegurat la periodista, existeixen una sèrie de contradiccions en les declaracions de la parella.

Avui dia, el procediment legal posat en marxa pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries segueix obert. Per aquest motiu, aquest dijous, 6 de febrer, el programa Y ahora Sonsoles ha decidit dedicar part de la seva emissió a analitzar tot el que ha succeït en les últimes hores.

No obstant això, el que menys s'esperava l'audiència era la informació que Paloma García-Pelayo anava a compartir amb ells a continuació. Una dada que podria suposar un abans i un després en aquesta mediàtica parella.

Tal com ha descobert la col·laboradora, existeix una evident contradicció en els testimonis que Anabel Pantoja i David Rodríguez van presentar davant el jutge:

“En les declaracions que es van fer per separat, aquí hi ha una de les claus per les quals la investigació segueix ampliant camp. Anabel entra a declarar la primera, contesta a totes les preguntes que se li fan, explica el que ja és sabut per tots”.

Paloma García-Pelayo sorprèn amb l'últim que ha descobert sobre el cas d'Anabel Pantoja

Tal com recorda Paloma García-Pelayo, en el seu testimoni, Anabel Pantoja explica que “està al centre comercial i rep la trucada de la seva parella”. “Es troben la bebè d'una manera que necessiten anar a la clínica perquè té una «crisi puntual»”.

A més, la influencer afegeix en la seva declaració que “la bebè havia tingut símptomes semblants en dies anteriors. Fins aquí”. “Dia 9, el dia dels fets coneguts per tots i comunicat de manera oficial… Parla del dia 9 quan passa l'episodi”, ha matisat la col·laboradora de televisió.

És a continuació quan entra David Rodríguez i “ofereix també la seva declaració”. No obstant això, segons ha confirmat Paloma García-Pelayo, “són declaracions diferents”:

“La de David dona tots els detalls de com actua amb la nena al cotxe, com interactua amb ella, com la manipula... Però introdueix una dada que no tenien fins ara. Que la nena ha necessitat atenció mèdica abans del dia 9 de gener”.

Paloma García-Pelayo ha assegurat que, abans d'aquest dia, van estar en “un centre mèdic per atendre la bebè”. “Sembla que és el dia anterior, el mateix dia 8”, ha afegit a continuació.

No obstant això, Anabel Pantoja no fa cap menció a aquest esdeveniment. És més, aquell dia va publicar a les seves xarxes un vídeo d'ella entrenant amb total normalitat.

Aquest testimoni, unit a la declaració d'Anabel Pantoja, fa saltar les alarmes del Tribunal Superior de Justícia de Canàries. Per això, arran d'aquestes “anomalies”, la jutgessa considera necessari revisar tots els informes mèdics que existeixen de la petita Alma fins al dia de la seva hospitalització.