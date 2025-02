Gran alegria de Joan Laporta, president del Barça, a les víctimes de la DANA

Joan Laporta, president del FC Barcelona, ha mostrat el seu suport a les víctimes de la DANA, que ha causat danys en diverses poblacions valencianes. Juntament amb directius del club, Laporta va visitar algunes de les zones afectades per oferir ajuda i solidaritat. Aquesta acció s'emmarca dins del compromís del FC Barcelona amb les comunitats devastades.

La visita va començar a l'Ajuntament de Benetússer, on Joan Laporta i el seu equip es van reunir amb les autoritats locals. També van participar les alcaldesses de Catarroja i Paiporta. Durant els dies d'emergència, el president i la directora de la Fundació Barça, Marta Segú, ja havien establert contacte amb les autoritats per oferir tot el seu suport.

L'ajuda del FC Barcelona a les poblacions afectades

La Fundació Barça ha centrat els seus esforços en la rehabilitació de poliesportius municipals a les localitats afectades. Es destinaran fons per restaurar instal·lacions com el Poliesportiu Municipal de Benetússer, el de Catarroja i el Camp Municipal El Terrer a Paiporta, amb la finalitat de donar suport als joves. El Club busca millorar les condicions de vida dels nens i joves, al mateix temps que els ofereix espais per a la pràctica esportiva.

Joan Laporta va expressar: "Volem transmetre esperança i suport a les persones que tant pateixen per aquest desastre". La Fundació ha treballat de prop amb entitats especialitzades com Creu Roja i Càritas per coordinar l'ajuda de manera eficient. El Club està compromès a garantir que els recursos arribin de forma efectiva a qui més ho necessita.

Iniciatives solidàries per recaptar fons

El FC Barcelona ha organitzat diverses iniciatives per recaptar fons i ajudar les víctimes. Una de les més destacades van ser les subhastes en línia de samarretes signades pels jugadors del primer equip. Aquestes subhastes es van dur a terme el 3 de novembre de 2024 i el 26 de gener de 2025, amb la recaptació de prop de 90.000 euros.

Així mateix, es va habilitar la Fila 0 solidària perquè socis, abonats i seguidors poguessin contribuir amb donacions. Aquestes aportacions es van fer a través d'un enllaç i un codi QR, que van aparèixer a les pantalles de l'estadi durant els partits. Joan Laporta va comentar que el FC Barcelona actua com un "altaveu" per canalitzar el suport dels seus seguidors cap a les zones més necessitades.

El compromís del FC Barcelona no es limita a l'ajuda immediata, sinó que també busca tenir un impacte a llarg termini en les comunitats afectades. A través de la rehabilitació d'infraestructures i la col·laboració amb diverses organitzacions, el club continua treballant perquè els damnificats puguin superar les dificultats. Aquest esforç conjunt ressalta el poder de l'esport com un vehicle per a la solidaritat i el suport en moments tan difícils.