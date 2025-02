Patricia Pardo i 'Vamos a ver' fan un gir al cas d'Anabel Pantoja: 'La jutgessa...'

Patricia Pardo i el seu equip de Vamos a ver han ofert una última hora sobre el cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. En concret, han donat una informació que fa un gir a l'assumpte de la investigació de la parella per presumpte maltractament infantil a la seva filla.

Exactament, Patricia ha exposat que "la jutgessa demana ampliar els informes mèdics". D'aquesta manera, vol conèixer totalment la situació de la petita, abans, durant i posteriorment al seu ingrés hospitalari. Un pas essencial per poder descobrir què ha succeït.

Patricia Pardo desvela a Vamos a ver la volta de rosca del cas d'Anabel Pantoja

El cas d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, ha generat un gran enrenou mediàtic en les últimes setmanes. Són investigats per un presumpte delicte de maltractament infantil cap a la seva filla, Alma, qui va estar hospitalitzada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. La investigació es va iniciar després d'un informe de lesions remès per l'hospital i ratificat per un peritatge mèdic forense.

Després que sortissin a la llum imatges d'ells després de declarar al jutjat i informacions sobre que tenen nous advocats, ha succeït alguna cosa. Patricia Pardo i el seu equip del programa Vamos a ver han ofert una actualització sobre l'assumpte, després del que ha publicat Informalia.

Així, en un vídeo s'ha exposat: "La jutgessa que porta el cas ha ordenat l'ampliació de tots els informes mèdics de la nena. I un seguiment exhaustiu de l'evolució de les seves lesions".

"A més, ha establert que els avis de la petita Alma testifiquin. I també ho faran amics de la parella i testimonis que la policia està identificant gràcies a les imatges de les càmeres. Sense oblidar l'equip mèdic que va atendre la nena en els dies que va estar ingressada".

Patricia Pardo ha sintetitzat aquesta informació, assenyalant: "La novetat que podria suposar un gir és que la jutgessa demana ampliar aquests informes mèdics. D'una banda, hi ha el part de lesions, que és el que motiva que s'obrin les diligències. D'altra banda, hi ha el peritatge d'un forense".

Vamos a ver posa sobre la taula una teoria sobre la nova mesura judicial

Antonio Rossi, col·laborador del programa, ha aportat la seva perspectiva sobre aquest desenvolupament. D'aquí que ha indicat: "Si la nena va acudir els dies previs a l'ingrés a un centre mèdic, potser la jutgessa anirà per aquí. Potser vol veure què va passar allà, què se li va diagnosticar i si té relació amb el que va succeir després".

Aquest avanç en la investigació busca esclarir les circumstàncies que van portar a l'ingrés hospitalari de la petita Alma i determinar si hi va haver alguna negligència o maltractament per part dels seus pares. Anabel Pantoja ha defensat públicament la seva innocència, afirmant que la seva filla està bé i que estan col·laborant amb la justícia.

A mesura que avança la investigació, s'espera que les autoritats judicials i mèdiques aportin més claredat sobre el que ha succeït. L'ampliació dels informes mèdics i les noves declaracions podrien ser clau per determinar les responsabilitats en aquest cas. Mentrestant, és fonamental que els mitjans i l'opinió pública abordin el tema amb cautela, respectant els drets dels implicats i, sobretot, protegint la intimitat de la menor.