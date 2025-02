Alessandro Lequio s'atreveix a dir el que tothom pensa d'Anabel Pantoja

Alessandro Lequio segueix molt atent a les informacions que sobre la situació d'Anabel Pantoja es van coneixent. El col·laborador de Vamos a Ver es fixava en la durada del procés judicial en què estan immersos la neboda d'Isabel Pantoja i el pare de la seva filla. Lequio qualificava de "tortura" el fet que la investigació s'allargui molt en el temps.

"Una justícia lenta no és justícia", afirmava el tertulià. A continuació, explicava que el fet d'allargar aquest procés suposa un "perjudici per a les persones afectades".

D'altra banda, Alessandro Lequio llançava una llança a favor dels pares de la petita Alma, de gairebé dos mesos. "Els errors formen part de ser bons pares", assenyalava l'aristòcrata. Després va voler reforçar el seu argument afirmant que "tots tenim accidents amb els nostres fills".

Per concloure l'ex d'Ana Obregón tancava l'assumpte amb una profunda reflexió. "La vida és un risc en si mateixa i és una cosa que hem d'assumir", assegurava.

Anabel Pantoja i David Rodríguez tenen al davant mesos complicats. A més d'estar pendents de la salut de la seva petita la influencer i el fisioterapeuta són investigats per un presumpte cas de maltractament infantil.

Una situació que tot apunta s'allargarà fins a l'estiu. Lluny de tancar-se el procés, com es va comentar fa dies, la nova magistrada designada per portar el cas ha estipulat un temps de sis mesos per tancar la fase d'instrucció.

"És un malson, però confiem en la justícia", reconeixia Anabel. L'andalusa i el seu xicot han de fer front a mesos d'incertesa. Un temps en què hauran de declarar els metges que van assistir la nena, així com assistents socials i altres testimonis.

Després d'aquest termini serà el jutge qui decideixi si arxiva el cas en entendre que els fets no són constitutius de delicte o no hi ha proves suficients. En cas contrari s'iniciarà una causa.

El Jutjat 4 de Sant Bartomeu ha sol·licitat les imatges de les càmeres de seguretat del centre comercial on va succeir l'episodi que va provocar que Alma fos ingressada d'urgència. El seu pare, en la seva declaració davant el jutge, va relatar que estava a l'interior del seu cotxe amb la nena mentre Anabel feia unes compres.

El centre comercial ja ha posat les gravacions a disposició de la Justícia a l'espera que corroborin si el testimoni del fisioterapeuta cordovès es correspon amb la realitat.

Si bé la parella confia que es demostri finalment que no van fer res dolent, la realitat és que la durada del procés serà una cosa que els impedirà estar tranquils. El patiment serà molt llarg fins a aconseguir una primera resposta del jutjat que els permeti saber què succeirà amb ells.

Al malson d'haver tingut la petita ingressada durant gairebé vint dies, s'hi suma un calvari judicial que s'allargarà en el temps. Queden diversos mesos al davant en què a Anabel Pantoja i a David Rodríguez no els quedarà més remei que ser forts.