En el programa Y ahora Sonsoles s'ha parlat sobre l'última hora d'Anabel Pantoja i la seva investigació. Anabel Pantoja ha acaparat gran part de l'atenció mediàtica en les últimes setmanes. Sonsoles Ónega ha destapat durant una conversa en directe què han dit els metges sobre la filla d'Anabel Pantoja.

Cada dia han sorgit noves informacions, tanmateix, ells no han volgut pronunciar-se. Han intentat mantenir la normalitat. La seva prioritat ha estat la recuperació de la seva filla.

Sonsoles Ónega ha comptat amb la participació de Fran Fajardo, periodista de tribunals de Canarias 7. Durant la xerrada, Sonsoles ha confirmat que Anabel Pantoja va acudir ahir a l'hospital.

Sonsoles Ónega destapa què han dit els metges sobre la filla d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha anat al centre mèdic acompanyada per la seva mare, Merchi, on s'han realitzat unes proves rutinàries a la nena. S'han sotmès a diversos exàmens mèdics per avaluar l'evolució de la petita. Els especialistes han volgut assegurar-se que tot progressa segons l'esperat.

Fran Fajardo ha revelat informació clau: “Les novetats són positives, les proves van ser positives. Els metges creuen que les seqüeles poden dissipar-se”. Aquestes paraules han alegrat molt a Sonsoles Ónega, qui ha mostrat la seva felicitat per conèixer aquestes notícies.

Els metges han ressaltat la increïble capacitat de recuperació de la petita, l'han qualificat de gairebé miraculosa. Aquesta informació ha estat destapada en exclusiva per Sonsoles Ónega durant la seva conversa. S'ha confirmat la millor notícia possible, la filla d'Anabel Pantoja s'està recuperant a poc a poc.

L'equip mèdic ha destacat que l'evolució ha estat més ràpida del previst. Han assenyalat que la petita ha respost bé als tractaments. No han observat complicacions greus, cada dia ha mostrat signes de millora.

Sonsoles Ónega parla sobre l'última hora d'Anabel Pantoja

Des del seu ingrés, Anabel Pantoja i la seva mare han romàs al costat de la nena. Han evitat parlar públicament del tema perquè ambdues han volgut centrar-se exclusivament en el seu benestar. Els especialistes han recomanat seguir amb el seguiment mèdic i han insistit que encara queda un procés de recuperació.

En el programa s'ha recalcat la importància del suport familiar. Han esmentat que l'afecte dels seus éssers estimats ha estat clau en l'evolució de la petita.

Sonsoles Ónega ha conclòs el segment amb un missatge d'ànim. Ha expressat el seu desig de continuar informant sobre aquest cas amb bones notícies.