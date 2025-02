Luis Rollán es posa seriós amb el nuvi d'Anabel Pantoja: 'Li ho he dit en privat’

Luis Rollán es posa seriós a l'hora de pronunciar-se sobre l'última informació que ha sortit a la llum relacionada amb David Rodríguez. Tant és així que no ha tingut cap problema a defensar el nuvi d'Anabel Pantoja davant els reporters: "Li ho he dit en privat".

Va ser el passat 30 de gener quan el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va fer saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica parella. Aquell dia, dit organisme va emetre un comunicat anunciant que s'havia obert una investigació contra ells per presumpte maltractament infantil.

Des de llavors, tant Anabel Pantoja com el pare de la seva filla no han deixat d'estar en el punt de mira. Tant és així que, en les últimes hores, ha començat a circular un preocupant rumor.

Tal com han assegurat a Espejo Público, l'entorn de la influencer hauria començat a sospitar de David. A més, haurien posat en dubte la versió que ha donat el fisioterapeuta sobre què li va succeir a la petita realment.

Ara, i amb la relació d'Anabel Pantoja posada en entredit, Luis Rollán ha decidit fer un pas endavant. Aquest dimecres, 5 de febrer, el col·laborador de televisió s'ha posat seriós per defensar públicament la seva amiga i el seu nuvi.

Tant és així que, davant les càmeres d'Europa Press, no ha tingut cap recança en assegurar que ell mai ha desconfiat de David Rodríguez. A més, ha volgut aprofitar l'ocasió per dedicar-los unes paraules:

"Jo des d'aquí enviar-li, bé, li ho he dit en privat, però des d'aquí enviar-li tot el meu afecte, el meu suport i el meu amor, i que no està sola, no estan sols".

Luis Rollán, molt seriós, assegura que confia i dona suport al nuvi d'Anabel Pantoja

Després de mostrar-los públicament tot el seu suport a Anabel Pantoja i la seva parella, Luis Rollán ha compartit el que pensa sobre els últims rumors que s'han generat al voltant de David.

Tant és així que, quan els reporters li han preguntat per la suposada desconfiança que l'entorn de la influencer ha generat cap al fisioterapeuta, ha estat molt clar al respecte. "No em crec res d'això. Jo confio en ells, en tots dos", ha assegurat el col·laborador de televisió.

A més, Luis Rollán no ha volgut deixar passar l'ocasió per dedicar unes paraules a Anabel Pantoja i la seva actual parella en aquests durs moments de les seves vides:

"L'únic que et puc dir és que ella i la seva parella tenen tot el meu suport... Que prou malament ho han passat amb el que han hagut de viure perquè ara es continuï amb tota aquesta història.[…]Escolto coses tan horroroses i tan lletges que, honestament, no ho entenc ni ho comparteixo".

Finalment, Luis Rollán no ha dubtat a l'hora de fer-li una recomanació a Anabel Pantoja davant l'esmentada agència de notícies: "Que ho posi tot en mans dels seus advocats".

"Quan consideres que s'està faltant a la veritat i t'estan acusant de coses que no has fet, qui acusa ho ha de demostrar", ha sentenciat el col·laborador de Telecinco.