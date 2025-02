L'únic que va dir Letícia en perdre la seva germana, Érika Ortiz: ‘Només volia…’

Avui 7 de febrer de 2025 es commemoren els divuit anys de la mort d'Érika Ortiz, la germana menor de Letícia. Aquest tràgic esdeveniment va marcar un abans i un després en la seva vida, qui va enfrontar un dolor inimaginable. "Només volia donar les gràcies a totes les persones que s'han sentit apenades per la mort de la meva germana petita", van ser les seves úniques paraules.

Llavors Princesa d'Astúries va acumular les poques forces que li quedaven després de perdre a Érika per donar les gràcies. Un missatge d'agraïment que va commocionar a tothom i en el qual no va poder evitar les llàgrimes.

Les úniques paraules de Letícia després de perdre a Érika Ortiz

Tal dia com avui, fa 18 anys, la vida de Letícia va experimentar un gir inesperat. Érika Ortiz era trobada sense vida al seu domicili. La notícia va provocar una gran commoció tant en els mitjans com en la Família Reial.

Letícia, que per aquell temps estava embarassada de sis mesos de Sofia, es va submergir en un gran dol. Les seves úniques paraules després de perdre a Érika van ser pronunciades a les portes del tanatori de La Paz, on descansaven les restes mortals. "Només volia donar les gràcies a totes les persones que s'han sentit apenades per la mort de la meva germana petita", va dir desolada.

Aquestes van ser les declaracions que va poder articular davant la premsa abans de trencar a plorar i ensorrar-se en els braços de Felip. Completament vestida de negre, la reina Letícia va mostrar el dolor incommensurable pel qual vivia. El moment que va causar major emoció va ser quan va intentar fer una genuflexió davant Juan Carlos, qui va impedir que la realitzés en aquell instant de sofriment.

La mort d'Érika, als 31 anys, va ser un cop devastador per a la família, que encara ressona en la memòria col·lectiva. El dolor va ser massa insuportable per a atendre el protocol i la reina Letícia es va mostrar més vulnerable que mai. La seva angoixa va emmudir tota Espanya i més ho va fer la seva comprensió i agraïment als mitjans de comunicació.

La Família Reial al complet va acompanyar a Letícia al tanatori i les seves cunyades es van unir a ella amb una sentida abraçada. Les imatges van fer la volta al món i tots es van unir al dolor de la família Ortiz-Rocasolano.

Érika Ortiz, el gran motiu de la lluita de Letícia

La mort d'Érika va suposar molt més per a Letícia que la pèrdua d'un familiar. Arran d'això, la dona de Felip va centrar els seus esforços a donar visibilitat a la salut mental. Érika Ortiz va lluitar durant anys contra la depressió, una batalla que finalment la va portar a prendre una decisió fatal.

Aquest fet no només va impactar la seva família, també va generar un debat sobre la salut mental i el suport necessari per a aquells que pateixen en silenci. Des de llavors, la reina Letícia s'ha bolcat en donar suport a tota iniciativa que suposi donar veu a les persones que pateixen algun trastorn mental.

La dona de Felip ha mantingut viva la memòria d'Érika, recordant la seva lluita i la necessitat de parlar obertament sobre la salut mental. La seva experiència personal l'ha portat a ser una defensora activa de la importància de l'empatia i la comprensió cap a aquells que pateixen.

La reina Letícia ha instat la societat a no ignorar els senyals d'alerta en la salut mental, en homenatge a Érika. Abans de la seva mort, Ortiz treballava com a interiorista i dissenyadora gràfica a la productora d'Emilio Aragón.

Després d'estar diversos dies de baixa, s'esperava la seva incorporació per al 7 de febrer, encara que el seu retorn mai es va produir. Aquell mateix dia, la seva parella la va trobar sense vida al seu domicili, deixant òrfena de mare a la seva única filla, Carla.