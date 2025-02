Gema López fa un gir al cas d'Anabel Pantoja gràcies a una sorprenent primícia

Gema López ha deixat sense paraules l'audiència d'Antena 3 en revelar en primícia una sorprenent i inesperada informació sobre Anabel Pantoja. Una notícia que, sens dubte, farà un gir a la investigació que s'està duent a terme contra ella i David Rodríguez.

Com era d'esperar, l'equip d'Espejo Público ha dedicat part de la seva emissió d'aquest matí a comentar totes les novetats relacionades amb aquesta mediàtica parella. Moment en què la copresentadora ha deixat més d'un sense paraules amb la seva última exclusiva.

Tal com ha pogut confirmar Gema López, fa unes hores, Anabel Pantoja i la seva filla Alma han aterrat a Sevilla juntament amb David Rodríguez.

D'aquesta manera, la copresentadora d'Espejo Público ha informat que, per primera vegada, la petita ha sortit de les Illes Canàries. I tot després de recuperar-se de l'últim problema de salut que la va obligar a estar ingressada durant 18 dies.

Gema López revela en primícia una nova informació sobre el cas d'Anabel Pantoja: ha tornat a Sevilla

Per primera vegada des que va néixer la petita Alma, Anabel Pantoja ha tornat a Sevilla, la seva terra natal. Així mateix ho ha confirmat en primícia Gema López aquest matí a Espejo Público.

Tal com ha informat, David Rodríguez, la influencer i la seva filla han aterrat aquest mateix matí a l'aeroport de la ciutat hispana. Lloc on es van reunir amb Merchi i la seva parella.

Visiblement molesta, Anabel ha evitat per tots els mitjans respondre a les preguntes dels periodistes. Sobretot a les relacionades amb la seva intenció de presentar una macro demanda contra diversos mitjans de comunicació pel tractament que li han donat a la seva investigació.

“Si us plau, no, no. Ja n'hi ha prou! Farem les coses bé... Protegirem els menors, oi? Rodri, si us plau, vaig amb la nena. Deixa de gravar”, ha assegurat la que va ser companya de Gema López a Sálvame.

En aquest moment, i després de veure el gran enrenou que s'ha generat al seu voltant, Anabel no ha tingut cap problema en demanar als reporters que deixessin de gravar-la. “Si us plau, m'han respectat a Gran Canària. Respecteu-me aquí”, ha afegit visiblement molesta.

La influencer empenyia el cotxet de la seva filla i es quedava endarrerida al costat de la seva mare. Mentrestant, David Rodríguez s'ha encarregat de l'equipatge, seguint molt de prop la parella de Merchi.

Tal com ha assenyalat Gema López, aquesta seria la primera vegada que Anabel abandona Gran Canària després del naixement de la seva filla Alma. Un esdeveniment que s'ha produït enmig de la complicada investigació que s'està duent a terme en contra d'ella i de David Rodríguez per presumpte maltractament infantil.