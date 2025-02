Anabel Pantoja, David Rodríguez i el problema que ningú esperava: 'És molt...'

Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez s'enfronten a una situació inesperada que no imaginaven quan la seva petita Alma estava a l'hospital. Durant el temps que la petita va passar ingressada, tot eren mostres d'afecte i suport per part de familiars i amics, així com dels seus seguidors a les xarxes. No obstant això, després de conèixer-se que ambdós són investigats per un presumpte delicte de maltractaments, tot va fer un gir radical.

La influencer, conscient de l'interès mediàtic que envolta aquesta informació, agraïa l'interès i el respecte dels mitjans. Tot i així, Anabel va deixar clar que la seva intenció és seguir amb la seva vida. Un desig que ella mateixa ha posat de manifest en el seu perfil d'Instagram, on comparteix amb els seus fidels molts dels seus plans.

El més recent aquest passat cap de setmana quan va sortir a prendre unes cerveses en una terrassa. Anabel pujava al seu mur diverses imatges que l'han posat novament en el punt de mira. Les xarxes no van trigar a omplir-se de comentaris negatius que coincidien que aquest no era el millor moment per publicar aquest tipus de fotografies.

Anabel Pantoja ha passat de rebre suports a ser objecte d'innombrables crítiques

"És investigada i es dedica a fer parlar pujant una foto del biberó al costat de dues cerveses i el divendres a la nit a les festes del poble", escrivia un usuari. "La foto del bibe amb les cerveses, ordinària i totalment innecessària. Queda clar que la maternitat no li ha canviat", escrivia un altre.

Han estat molts els que, després de conèixer el procés judicial que es troba obert, han analitzat el comportament de Anabel i de la seva parella. El fet que la influencer hagi decidit compartir moments de la seva vida a les xarxes en el seu moment més delicat té, entre altres, aquestes conseqüències.

Tot i així, hi ha qui defensa la filla del desaparegut Bernardo Pantoja. Hi ha seguidors que consideren que Anabel és lliure de pujar el contingut que ella consideri.

Anabel Pantoja s'ha queixat de la pressió a la qual és sotmesa

"A la festa hi era la nena? És que parleu per criticar només", apuntava un internauta. "Deixeu la gent en pau, que faci el que vulgui, pesats", argumentava un altre defensor de la neboda de la cantant.

Des que la petita Alma rebés l'alta, Anabel va reprendre la seva activitat a Instagram. L'andalusa va començar compartint imatges amb les quals transmetia que la normalitat a poc a poc es colava de nou en la seva vida. Un plat de llenties, o un esmorzar davant del mar que tant ella i la seva parella trobaven a faltar.

No obstant això, després de conèixer-se la investigació que s'està duent a terme, hi ha qui no comprèn com Pantoja continua amb la seva exposició voluntària a les xarxes. Una situació que res té a veure amb les mostres d'afecte i suport que va rebre durant els dies d'ingrés de la seva nena en què l'hermetisme era absolut.