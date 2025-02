Comunicat sobre la investigació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: 'Hi ha un canvi'

Dues setmanes després d'iniciar-se la investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez, ha transcendit un revelador comunicat relacionat amb aquest delicat tema familiar. Com han assenyalat diverses revistes en els últims dies, "hi ha un evident canvi d'actitud" en el fisioterapeuta.

Va ser el passat 30 de gener quan el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va confirmar que s'havia posat en marxa aquesta mesura. I tot per descobrir quin és l'origen de les lesions que van portar a la petita Alma a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària.

Des de llavors, i encara que Anabel Pantoja ha assegurat en diverses ocasions que el seu amor per David Rodríguez continua sent igual de fort, hi ha qui pensa tot el contrari. Uns rumors que han augmentat després del retorn del fisioterapeuta a Còrdova.

Segons es comenta, i a jutjar pels seus últims moviments, tot apunta que alguna cosa podria estar passant dins d'aquesta mediàtica parella. I és que els recents esdeveniments han portat la premsa a especular sobre la possible fractura de la seva relació.

Una situació que no seria gens forassenyada, tenint en compte la preocupant acusació de presumptes maltractaments al seu nadó que actualment recau sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez.

De fet, ja queda poc d'aquells emotius moments que la creadora de continguts compartia a les xarxes socials després del naixement de la petita Alma. Publicacions que, després de l'ingrés hospitalari de la nena, van desaparèixer completament.

Ara, els rumors apunten a un "evident canvi d'actitud" en Anabel Pantoja i David Rodríguez. Una teoria que, segons algunes persones, es veu reflectida en diversos aspectes: en la seva representació legal per separat, la distància física i, segons sembla, la seva possible ruptura sentimental.

Surten a la llum noves dades sobre la investigació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: "Hi ha un evident canvi d'actitud"

Han passat dues setmanes des que vam saber que s'havia iniciat una investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez per presumpte maltractament infantil. Des de llavors, els rumors relacionats amb el distanciament de la parella no han deixat d'augmentar.

Una situació que té l'origen en els últims i qüestionables passos que han fet en la relació, entre ells, la decisió que han pres de portar les seves acusacions per separat. Entre altres coses, perquè la investigació s'ha centrat en el fisioterapeuta.

No obstant això, i encara que diversos experts asseguren que és una estratègia molt comuna en aquesta mena de casos, alguns no han pogut evitar sorprendre's en descobrir la decisió que han pres.

A tot això, cal sumar-hi l'últim i inesperat moviment de David Rodríguez. Com s'ha confirmat, el xicot d'Anabel Pantoja ha tornat ja a Còrdova per reprendre la seva feina després de la baixa per paternitat.

A més, segons s'ha començat a especular, el fisioterapeuta hauria pres aquesta decisió per preparar juntament amb la seva cap, Mariló de la Rubia, la seva complicada estratègia de defensa. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el suposat "canvi d'actitud" que ha tingut el cordovès.

Segons ha assenyalat la revista Lecturas, després del seu retorn a Còrdova, "David ha decidit guardar silenci i no s'ha obert gaire davant les càmeres i la premsa. Cosa que dista molt de la seva actitud en els últims dies, quan hem vist un jove força xerraire i proper amb els periodistes", ha afegit a continuació.

Per la seva banda, la revista Semana ha assenyalat que és "una actitud que dista molt de la viscuda aquests dies enrere a l'illa". Una informació que ha estat suficient per avivar els rumors de distanciament entre Anabel Pantoja i David Rodríguez.