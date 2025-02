Belén Esteban descobreix una cosa del nuvi d'Anabel Pantoja que pot canviar-ho tot

Belén Esteban ha posat sobre la taula una informació determinant que té a veure amb la parella d'Anabel Pantoja. La tertuliana ha volgut alçar la veu per confirmar que Isabel Pantoja dona suport i accepta el nuvi de la seva neboda. Malgrat les últimes informacions que apuntaven en sentit contrari, Esteban deixa clar que "no és veritat" el que estan dient sobre la cantant.

L'ex de Jesulín, íntima amiga d'Anabel Pantoja, ha volgut sortir al pas dels rumors que insisteixen a afirmar que Isabel no vol que la relació continuï endavant.

Era el periodista Antonio Rossi qui a El Programa de Ana Rosa assegurava que la relació entre Anabel i David no compta amb el beneplàcit d'Isabel Pantoja. A més, explicava que la mare de Kiko Rivera no manté bona relació amb el fisioterapeuta des de fa més de dos anys.

Belén Esteban tanca els rumors sobre el que passa entre Isabel Pantoja i David Rodríguez

"La primera que no vol que estigui amb David és la seva tia", començava assegurant el col·laborador de Telecinco. "Van tenir un problema amb ell en una gira i la primera retrobada entre ells ha estat dos anys després", matisava.

Precisament va ser durant l'última gira americana quan la cantant va comptar amb David com a fisioterapeuta, llavors ell i Anabel Pantoja es van conèixer. Allà va sorgir l'amor entre ells, malgrat que per aquell temps ella estava encara amb Yulen Pereira.

Precisament, va ser a l'hospital de Gran Canària on estava ingressada la filla d'Anabel on es va produir el retrobament entre Isabel i David. Si bé aquesta coincidència no es va produir en el millor dels escenaris, el cert és que ambdós van saber mantenir la compostura donades les circumstàncies.

Després de sortir als mitjans que la relació de la cantant i el nuvi de la seva filla no era bona, l'entorn de la cantant s'esforçava per desmentir-ho. Encara que la revista ¡Hola! sí reconeixia que hi va haver algun problema entre ells durant la gira anterior, "l'únic que vol l'artista és veure feliç la seva neboda".

Per a ella, per damunt de tot, hi ha la felicitat de la filla del seu germà. Per aquesta raó, "mai voldria que trenquessin, perquè mai voldrà res dolent per a ella", assegurava la citada publicació.

Les paraules de Belén a Ni que fuéramos assegurant que Isabel Pantoja no s'oposa a aquesta relació venen a desmentir qualsevol rumor al respecte. La tertuliana està en contacte permanent amb la seva amiga i no va dubtar a desplaçar-se fins a Gran Canària quan va saber que la petita Alma estava ingressada.

Paral·lelament a aquestes informacions creuades, TardeAR es feia ressò de l'últim pas fet per Anabel i David. Segons el citat espai, la parella s'ha reunit de manera telemàtica amb dos advocats de Madrid. El motiu: "plantejar i preparar accions legals contra periodistes per difamacions i filtracions".